Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.

«Прекращение транзитного контракта 31 декабря 2019 года между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» может спровоцировать серьёзный газовый кризис в Европе», — приводит L’Opinion мнение экономиста.

Он также допустил, что в Европе возможны перебои с поставками газа и вследствие этого значительный скачок цен.

При этом американский сжиженный газ, по мнению Кошара, также не сможет решить проблему из-за затрат, связанных с его покупкой и транспортировкой.

«Газопровод «Северный поток — 2», который завершён более чем на 60%, позволит поставлять российский газ напрямую европейскому потребителю безопасным, конкурентоспособным и экологичным способом», — отмечает французский эксперт.

Кошар также призвал Европу приложить максимум усилий для содействия в заключении нового соглашения по транзиту газа между Москвой и Киевом, которое, по его мнению, стало более вероятным после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее британский министр по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Крис Скидмор заявил, что «Северный поток — 2» может угрожать энергобезопасности Европы и интересам Украины.

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал, что газопровод достроят к концу 2019 года.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Киев загнал себя в «исковую ловушку» в переговорах по газу с Москвой.