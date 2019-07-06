Политолог оценил слова французского экономиста о «Северном потоке — 2»
«Проблема с транзитом может быть разрешена только после того, как Зеленский окончательно оформит свой приход к власти и создаст своё правительство. Когда этот факт будет иметь место, ситуация будет принципиально другой, и намеченные на сентябрь переговоры будут другими», — объяснил эксперт.
Продление контракта вероятно, если правительство украинского президента не будет продолжать курс предыдущего правительства, отмечает политолог.
«Если Украина столкнётся с определённым давлением со стороны Европы и будет настроена определённым конструктивным образом, то контракт будет продлён... Проблема будет снята как минимум на время окончания проекта «Северный поток — 2», — подчёркивает Брутер.
Ранее Кошар заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину.