Гройсман: «Нафтогаз» должен продолжать снижение цен для населения

Короткая ссылка
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что «Нафтогаз» должен продолжать снижение цены на газ для населения страны.
Гройсман: «Нафтогаз» должен продолжать снижение цен для населения
  • Reuters

«В последние несколько месяцев в результате решений правительства «Нафтогаз» начал снижать цену на газ. Думаю, что он должен продолжать так делать. И мы будем ставить эти вопросы», — приводит телеканал «112 Украина» слова Гройсмана.

Он отметил, что людям очень трудно оплачивать коммунальные услуги.

По его словам, украинцев также беспокоят платежи за тепло и горячую воду.

Ранее Гройсман заявил, что Украина «была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить