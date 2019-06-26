Гройсман: «Нафтогаз» должен продолжать снижение цен для населения
- Reuters
«В последние несколько месяцев в результате решений правительства «Нафтогаз» начал снижать цену на газ. Думаю, что он должен продолжать так делать. И мы будем ставить эти вопросы», — приводит телеканал «112 Украина» слова Гройсмана.
Он отметил, что людям очень трудно оплачивать коммунальные услуги.
По его словам, украинцев также беспокоят платежи за тепло и горячую воду.
Ранее Гройсман заявил, что Украина «была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов».