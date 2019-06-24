Гройсман назвал Украину надёжной транзитной страной

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина «была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов».

Как написал политик на своей странице в Twitter, об этом он рассказал во время встречи со старшим заместителем помощника госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Кентом Логсдоном.

«Отдельная тема — транзит газа европейским потребителям. Украина была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов. А лучший способ сохранить украинскую ГТС в надлежащем состоянии — обеспечить её достаточной загруженностью», — отметил он.

Окрема тема – транзит газу до європейських споживачів. Україна була і залишається надійним транзитером ресурсу. А найкращий спосіб зберегти українську ГТС у належному стані - забезпечення її достатньої завантаженості. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 июня 2019 г.

Ранее «Укртрансгаз» заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов.

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил сложившуюся ситуацию заниженными тарифами и несанкционированным отбором газа. Он также в связи с этим указал, что «Нафтогаз» не будет оказывать финансовую поддержку «Укртрансгазу».

Подробнее о ситуации — в материале RT.