Гройсман назвал Украину надёжной транзитной страной

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Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина «была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов».
Гройсман назвал Украину надёжной транзитной страной
  • Reuters

Как написал политик на своей странице в Twitter, об этом он рассказал во время встречи со старшим заместителем помощника госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Кентом Логсдоном.

«Отдельная тема — транзит газа европейским потребителям. Украина была и остаётся надёжным транзитёром ресурсов. А лучший способ сохранить украинскую ГТС в надлежащем состоянии — обеспечить её достаточной загруженностью», — отметил он.

Ранее «Укртрансгаз» заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов. 

Председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил сложившуюся ситуацию заниженными тарифами и несанкционированным отбором газа. Он также в связи с этим указал, что «Нафтогаз» не будет оказывать финансовую поддержку «Укртрансгазу».

Подробнее о ситуации — в материале RT.

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