В «Нафтогазе» назвали причину дефицита средств в «Укртрансгазе»

В НАК «Нафтогаз Украины» объяснили, почему у её дочерней компании «Укртрансгаз» возник дефицит средств.

Как указывается на сайте компании, причиной финансовых трудностей «Укртрансгаза» являются искусственно заниженные тарифы на транспортировку газа и критические недостатки кодекса газотранспортной системы, которые делают возможным несанкционированный отбор значительных объёмов газа операторами газораспределительных сетей.

«Уже полгода мы говорим о том, что «Укртрансгаз» может стать банкротом из-за искусственно заниженных тарифов и несанкционированного отбора газа. К сожалению, ответственные органы избрали стратегию игнорирования плохих новостей, и ситуация стала критической», — указал председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Вместе с этим Коболев отметил, что у материнской компании больше нет возможности оказывать финансовую поддержку дочерней структуре.

Ранее «Укртрансгаз» заявил об угрозе остановки прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС) из-за накопленных долгов.

Подробнее о ситуации — в материале RT.