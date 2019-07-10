Бойко рассказал о подготовке контракта о закупке газа в России

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил о готовности к августу подписать контракт о закупке газа в России.

«Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контакта между потребителями Украины и «Газпромом», который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики», — цитирует Интерфакс Бойко.

В июне представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус предложил новый способ закупки газа из России через частную компанию.

По его словам, Бойко и главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчуку не нужно решение властей для закупки газа, «им надо купить его, привезти на Украину и продать».

Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это предложение Геруса.