Бойко рассказал о подготовке контракта о закупке газа в России

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Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил о готовности к августу подписать контракт о закупке газа в России.
Бойко рассказал о подготовке контракта о закупке газа в России
  • РИА Новости

«Мы уже готовы на начало августа к подписанию прямого контакта между потребителями Украины и «Газпромом», который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики», — цитирует Интерфакс Бойко.

В июне представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус предложил новый способ закупки газа из России через частную компанию.

По его словам, Бойко и главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Медведчуку не нужно решение властей для закупки газа, «им надо купить его, привезти на Украину и продать».

Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это предложение Геруса.

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