Эксперт прокомментировал идею нового способа закупки Украиной российского газа
- РИА Новости
По мнению Митраховича, это заявление говорит о том, что команда Зеленского ещё не готова решать газовую проблему.
«Что касается самого этого предложения, то Герус, в отличие от других украинских деятелей, которые любят высказываться по этой теме, вполне компетентен, поскольку является по профессии энергетиком», — сказал эксперт.
Как добавил Митрахович, Герус прекрасно понимает, что из-за нынешней ситуации в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» у Киева скоро возникнут серьёзные проблемы.
Ранее глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT оценил предложение Геруса.