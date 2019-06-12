Эксперт прокомментировал идею нового способа закупки Украиной российского газа

Старший преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал новый способ закупки газа из России через частную компанию, предложенный представителем украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андреем Герусом.

По мнению Митраховича, это заявление говорит о том, что команда Зеленского ещё не готова решать газовую проблему.

«Что касается самого этого предложения, то Герус, в отличие от других украинских деятелей, которые любят высказываться по этой теме, вполне компетентен, поскольку является по профессии энергетиком», — сказал эксперт.

Как добавил Митрахович, Герус прекрасно понимает, что из-за нынешней ситуации в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» у Киева скоро возникнут серьёзные проблемы.

Ранее глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в беседе с RT оценил предложение Геруса.