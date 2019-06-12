Эксперт оценил идею нового способа закупки Украиной российского газа
- © Reuters
Герус адресовал это предложение лидерам «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрию Бойко и Виктору Медведчуку.
По словам Охрименко, это абсолютно авантюрное заявление.
«Теоретически это можно сделать, спорить не буду. Но будет монополизм, и Антимонопольный комитет сразу заблокирует эту компанию — вот, в чём проблема. То есть он (Герус.— RT) заведомо предлагает идею, которую с точки зрения украинского законодательства реализовать нельзя», — пояснил эксперт.
Ранее представитель украинского президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус предложил новый способ закупки газа из России через частную компанию.