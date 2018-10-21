Экономика жалоб: как на Украине собираются бороться с льготниками-нелегалами посредством доносов
- Reuters
- © Gleb Garanich
Украинцы смогут жаловаться на своих соотечественников, которые получают субсидию незаконно. Об этом заявил генеральный директор директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко. Министерство запустило горячую телефонную линию, куда могут обращаться все неравнодушные украинцы.
«Внедрение такой линии, которая действует в рабочие часы, даёт любому гражданину, имеющему информацию, что кто-то незаконно получает любую государственную соцпомощь или что в отношении него принимались меры со стороны органов соцзащиты населения, органов соцподдержки, не соответствующие нормам действующего законодательства, возможность донести эту информацию», — пояснил Музыченко.
При этом каждое обращение будет проверяться, уверяют в Министерстве соцполитики. Также ведомство сделало публичным онлайн-реестр получателей субсидий. Теперь каждый украинец может вбить в поисковую строку адрес квартиры, дома и посмотреть, пользуется ли собственник жилья льготами и в каком объёме. Имена, фамилии и другие конфиденциальные данные в реестре не указаны.
Источник RT в Министерстве социальной политики пояснил, что субсидии сейчас получает каждая вторая украинская семья.
«После каждого повышения тарифов число их (таких семей. — RT) увеличивается, и содержать льготников уже нет возможности. Мы уверены, что 20—30% получателей субсидий оформили их незаконно», — говорит чиновник.
По его словам, надежда осталась только на сознательность граждан, 70% которых, по данным исследований Всемирного банка, негативно относятся к получателям незаконных субсидий. В министерстве рассчитывают, что соседи будут жаловаться на тех, кто пользуется льготами и при этом, например, регулярно летает за границу, покупает новую бытовую технику или имеет в собственности дорогой автомобиль.
«Издевательство над населением»
Это не первая попытка Министерства социальной политики ужесточить правила предоставления субсидий. Так, с 1 мая этого года на Украине льготы не могут оформить владельцы квартир площадью свыше 120 кв. м и домов — более 200 кв. м. Безработные обязаны встать на учёт в центрах занятости, в противном случае социальные инспекторы припишут им доход в размере трёх прожиточных минимумов, то есть 5,3 тыс. грн. ($188) в месяц. Откажут в получении социальной помощи и владельцам автомобилей не старше пяти лет, а также тем, кто приобрёл имущество на сумму свыше 50 тыс. грн. ($1,8 тыс.).
«Эти нормы, судя по всему, предложены Всемирным банком и МВФ. Но на Украине они не работают. Люди регистрируются в центре занятости, но не ищут работу, многие дома в сёлах документально не оформлены, а большинство автомобилей сейчас покупают с литовскими номерами по доверенности. Украинцы привыкли выживать, пользуясь разными схемами, поэтому количество получателей субсидий не сокращается», — рассказывает источник RT в партии «Народный фронт».
- Reuters
- © Gleb Garanich
Чтобы продолжить выполнять социальные обязательство, министерству необходимо более чем на четверть сократить число льготников. В проекте бюджета на 2019 год на субсидии выделяется 55,1 млрд грн. ($1,95 млрд), что на 22,4% меньше по сравнению с нынешним годом.
Между тем собеседник RT в кабинете министров Украины сомневается в реализуемости новой инициативы Минсоцполитики. Сейчас, по его данным, льготами пользуется около 7 млн домохозяйств, и даже если жалобы придут на каждого двадцатого, то проверяющие просто утонут в бумагах.
«Представьте, какое количество жалоб окажутся фейковыми. Некоторые украинцы могут вызвать проверяющих из-за желания банально отомстить соседу. Мы скептически относимся к идее Министерства социальной политики жаловаться на соседей и знакомых», — говорит он.
Это «издевательство над населением», заявили RT в партии «Батькивщина».
«Пенсионеры, бюджетники и малообеспеченные украинцы должны будут доказывать инспекторам, что у них нет возможности оплачивать очень дорогие коммунальные услуги. Это унижает их достоинство и не поможет государству сэкономить, поскольку большинство украинцев живут бедно», — говорит собеседник.
В угоду МВФ
Одна из причин, по которой украинское правительство открыло горячую телефонную линию, — планируемое повышение тарифов на газ для населения, пояснил RT замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.
«Возможно, на использовании такого механизма настаивал МВФ», — предположил эксперт.
Напомним, кабмин Украины по требованию МВФ намерен повысить цены на газ для населения на 25% до конца этого года, а в следующем году на 30% могут вырасти тарифы на электроэнергию.
- РИА Новости
После повышения тарифов население будет ещё хуже оплачивать коммунальные услуги и чаще обращаться за субсидиями, считает источник RT в киевской городской администрации.
«Платить будет нечем, и государство начнёт накапливать долги. Предоставление коммунальных услуг будет приостановлено, и города останутся без горячей воды, отопления и электричества. Поэтому количество льготников надо сокращать», — говорит собеседник RT.
По его мнению, мотивировать людей жаловаться на соседей — это крайний шаг.
«Можно ещё ходить под окнами льготников и смотреть, какая у них мебель, какой телевизор, есть ли у них кондиционер и прочее. Мне кажется, это признак бессилия», — говорит собеседник RT.
Министерство социальной политики придумало украинцам «новую забаву», полагает представитель партии «Самопомощь».
«Но если эта система начнёт работать, то будет не до смеха. Перед началом отопительного сезона не самое время вводить подобные инициативы, поскольку это может спровоцировать социальные протесты. Украинцы не одобряют действий главы государства и правительства. Повышение тарифов и массовое лишение льгот — всё это может вывести людей на улицы. Власть снова оказалась в безвыходной ситуации — необходимо выполнять требования кредиторов и не злить население», — заключил депутат в беседе с RT.
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