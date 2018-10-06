«Никаких условий для цивилизованной жизни»: почему в каждом третьем доме в Киеве нет горячей воды

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице из-за проблем с поставками газа частично отсутствует горячее водоснабжение, и посоветовал жителям города покупать бойлеры. Перебои в обеспечении горячей водой начались в конце апреля 2018 года, поскольку «Нафтогаз» отказался заключать договор с компанией «Киевтеплоэнерго» до тех пор, пока предыдущий покупатель («Киевэнерго») не погасит долг в размере $178 млн. Между тем собеседник RT в партии «Батькивщина» считает, что таким образом президент страны Пётр Порошенко убирает потенциальных конкурентов на предстоящих выборах. Кличко уже заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру.

Около 3 тыс. домов в Киеве до сих пор остаются без горячей воды, заявил мэр города Виталий Кличко в ходе заседания Киевсовета. Всего в украинской столице порядка 10 тыс. домов, то есть без горячего водоснабжения оказалось почти каждое третье здание.

Назад, в Средневековье

Во время встречи с представителями СМИ 6 октября киевский мэр попытался перевести проблему отсутствия горячей воды в плоскость юмора. «Вот говорят, что Кличко закрутил краны и не даёт горячую воду. Простите, но я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — сказал Кличко журналистам, добавив, что сам уже давно установил в квартире бойлер, который позволил ему стать «независимым от центрального водоснабжения».

«Я очень благодарна мэру города за такое заявление. Но купить бойлер у нас нет возможности: я сижу дома с маленькими детьми, а муж получает 11 тыс. грн. ($390) в месяц. Прибор обойдётся нам в 5—6 тыс. грн. ($177—213). Где взять такие деньги? Может, нам их Кличко подарит? И что это за мэр, который не решает проблемы, а советует своим горожанам устанавливать бойлеры и отделяться от городской системы? Это просто позор, когда в XXI веке мы вынуждены мыться в тазиках», — рассказала в интервью RT жительница Киева Елена Балькова. Тем не менее, по словам источника RT в киевской администрации, бойлер установлен у каждого второго киевлянина.

Вывеска на офисе «Киевэнерго» в Киеве

РИА Новости

© Евгений Котенко

Проблемы с поставками горячей воды в киевских многоэтажках начались в конце апреля этого года. У поставщика услуг — компании «Киевэнерго» — завершился договор на обслуживание части городских домов, и это право город передал вновь созданной компании «Киевтеплоэнерго». Но «Нафтогаз Украины» отказался подписывать договор с новой организацией до тех пор, пока «Киевэнерго» не погасит долг в размере около 5 млрд грн. ($178 млн).

Частично задолженность возникла из-за проблем с оплатой со стороны потребителей, которые не в состоянии платить по новым тарифам.

«Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО «Киевэнерго» на 1 июля 2018 года (более поздних данных нет) составила 3,6 млрд грн. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют население и жилищно-эксплуатационные организации столицы — 1,4 млрд грн. и 781 млн грн. соответственно», — говорилось в сообщении компании «Киевэнерго».

Также по теме Госстат Украины сообщил о росте уровня долга украинцев за коммунальные услуги Государственная служба статистики (Госстат) Украины рассказала о росте уровня долга украинцев за коммунальные услуги.

Часть долга также приходится на организации, финансируемые из государственного бюджета.

Помимо этого, само правительство задолжало «Киевэнерго» около 730 млн грн. ($25,9 млн) субвенций для погашения разницы в тарифах.

В конце августа заместитель главы киевской администрации Пётр Пантелеев заявил, что столичные власти смогут возобновить горячее водоснабжение в городе не раньше середины сентября. Позднее премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что средства будут выделены, а горячая вода появится в квартирах украинцев до середины октября.

В целом, по данным Государственной службы статистики Украины, на 1 сентября 2018 года задолженность всего населения страны по оплате жилищно-коммунальных услуг составила 34,5 млрд грн. ($1,22 млрд), тогда как за аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 23,5 млрд грн. ($830 млн).

«Очевидно, что коммунальные тарифы на Украине очень высокие и население не в состоянии их оплачивать. МВФ требует от украинских властей постоянно повышать плату за газ и электроэнергию, но не понимает, что людям просто нечем платить», — заявил в интервью RT заместитель декана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Политические амбиции

Все небольшие украинские города уже забыли о централизованном горячем водоснабжении, рассказал RT источник в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.

«Украина не в состоянии обеспечивать всех жителей горячей водой. Но в некоторых населённых пунктах из-за долгов начались проблемы и с поставками холодной воды, и это не может нас не пугать. Всё идет к тому, что скоро никаких условий для нормальной, цивилизованной жизни не останется», — отметил собеседник RT.

Например, по его словам, в начале сентября в городе Смела с населением около 70 тыс. человек на несколько дней вода вообще пропала из кранов. Её перестали подавать даже в школы и детские сады. Такая же ситуация сложилась в начале августа в Новомосковске (Днепропетровская область).

Сейчас холодная вода в этих городах есть, но представители местных администраций заявили RT, что ситуация может повториться в любой момент.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Существует и политическая причина, по которой воду в Киев не поставляют, сообщил RT источник в партии «Батькивщина».

«Действующий президент Пётр Порошенко хочет выиграть выборы во второй раз, поэтому его люди могут вставлять палки в колёса некоторым потенциальным кандидатам. В заложниках этой ситуации оказалась треть населения Киева. Это понимает и сам Кличко, который уже заявил, что не будет принимать участия в президентской кампании. Полагаю, это был сигнал администрации президента, что воду можно включать», — пояснил собеседник RT.

При этом источник RT в партии «Самопомощь» отметил, что из-за задолженности перед «Нафтогазом» в Киеве может сорваться начало отопительного сезона.

«Температура воздуха в Киеве всего чуть выше 0 °C, и по-хорошему дома надо подключать к отоплению. Но никто не спешит», — сказал собеседник.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в интервью RT предположил, что ситуация будет лишь усугубляться и в итоге население может остаться вообще без коммунальных благ, поскольку на их оплату у жителей Украины просто нет средств. «Это говорит об истинном отношении власти к своим гражданам», — полагает эксперт.

По словам источника RT в партии «Народный фронт», сложившаяся ситуация на руку действующему президенту Украины. Используя своё влияние, Порошенко может заставить «Нафтогаз» дать киевлянам горячую воду и тепло.

«Таким образом глава государства может оказаться «спасителем» народа, что наверняка отразится на его рейтингах. А в борьбе за власть все методы хороши», — подытожил эксперт.