На Украине ужесточили правила получения субсидий

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Правительство Украины ужесточило действующие правила предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Отмечается, что правительство Украины решило пойти на монетизацию предоставляемых льгот, и уже в следующем отопительном сезоне люди будут получать субсидии деньгами.

По данным правительства, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, за исключением мопедов и машин, предоставленных соцзащитой, то субсидия не будет назначена. Она также не будет предоставляться людям, площадь квартиры которых больше 120 кв. м, а дома — 200 кв. м.

Безработным субсидия будет назначаться лишь в том случае, если они официально зарегистрированы в службе занятости, а работающим без оформления на Украине или в других странах органы соцзащиты будут по умолчанию считать доход в размере трёх прожиточных минимумов — 5286 гривен.

Уточняется, что вместе с этим был уменьшен норматив электроэнергии, выделяемой на отопление. Социальная норма на газовое отопление составит 4,5 куб. м на 1 кв. м площади, на электроотопление — 30 кВт/ч на 1 кв. м площади.

Ранее компания «Нафтогаз Украины» предложила правительству страны повысить цены на газ на 60—65%.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение компании «Нафтогаз» повысить цены на газ на Украине.

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