Эксперт оценил предложение «Нафтогаза» повысить цены на газ на Украине

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение компании «Нафтогаз» повысить цены на газ на Украине.

«Повышение тарифов на газ является одним из инструментов выкачивания оставшихся денег у населения, но власти пытаются прикрыться требованиями МВФ, продолжая неизбежно уменьшать социальные нормы и резать субсидии под всё новыми и новыми предлогами», — сказал эксперт.

По его словам, в целом повышение тарифов на 60—65% на Украине анонсировали довольно давно, и ничего неожиданного здесь нет.

Как отметил Безпалько, политические риски присутствуют, и такое решение ещё больше усилит непопулярность действующего президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Хотя если повышение тарифов придётся на летние месяцы, то население может и не отреагировать, что напрямую связано с минимальными объёмами потребления газа в этот период», — заявил эксперт.

13 апреля украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН прокомментировал заявления Киева по поводу Договора о дружбе с Россией.

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