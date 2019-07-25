«Реализация запроса на обновление»: к чему может привести конфликт Кличко с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский направил кабинету министров страны прошение о снятии с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталия Кличко. В офисе президента считают этот вопрос техническим и призывают не политизировать ситуацию. Однако Кличко остался единственным главой местной администрации, представление на увольнение которого пока не внёс премьер-министр Владимир Гройсман. Ситуация развивается на фоне вызова Кличко на допрос в Государственное бюро расследований и недавних заявлений мэра Киева о намерении Зеленского лишить его части полномочий. Эксперты полагают, что для одного из ярких представителей истеблишмента времён Петра Порошенко это может стать началом конца политической карьеры.

В среду, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский направил письменное обращение правительству страны с просьбой рассмотреть вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). При этом в офисе президента ещё не определились с преемником Кличко и не планируют назначать его раньше сентября, пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря премьера страны Василия Рябчука.

В свою очередь, замглавы офиса украинского лидера Руслан Рябошапка пояснил, что письмо было направлено в соответствии с требованиями закона и конституции, поскольку все руководители местных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента.

Рябошапка подчеркнул, что премьер Владимир Гройсман ранее внёс представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя КГГА. В связи с этим в офисе президента рассчитывают на то, что вопрос об увольнении Кличко будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства. При этом Рябошапка призвал не политизировать этот вопрос.

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Согласно решению Конституционного суда Украины от 2003 года, КГГА должно возглавлять только лицо, избранное киевским городским главой. Однако в 2010-м выборная должность мэра Киева была разведена с постом назначаемого главы КГГА, и именно в руках председателя горадминистрации были сконцентрированы основные полномочия. В 2014-м тогдашний президент Пётр Порошенко вновь фактически объединил эти должности, назначив избранного мэром Киева Виталия Кличко главой КГГА.

Две недели назад Кличко заявил о намерении администрации Зеленского опять разделить посты главы КГГА и мэра Киева. Причём политик выразил мнение, что президент таким образом хочет назначить главой городской администрации лояльного ему функционера, «лишив Киев самоуправления».

«Президент подтвердил слухи, которые ходят давно, о разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА — его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека», — заявил Кличко в опубликованном на Facebook видеообращении.

Позднее украинские СМИ со ссылкой на источник в окружении Кличко раскрыли детали конфликта между мэром и президентом. Сообщалось, что глава офиса президента Андрей Богдан предупреждал Кличко о его возможном смещении с поста руководителя КГГА.

«Богдан ему шесть раз повторил, что по закону все главы администраций слагают свои полномочия перед новым президентом. Но у президента есть возможность переназначить руководителя, если он эффективен. Кличко поставили условие: «У тебя есть времени пару месяцев, покажи результаты работы, избавься от своих дружков-коррупционеров — и можем работать дальше», — сообщил источник.

Также представитель команды Кличко выразил мнение, что разделение двух должностей может привести к внутреннему противостоянию. В частности, коммунальные службы не будут понимать, чьи указания выполнять в первую очередь.

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Источник RT в партии «Народный фронт» полагает, что решение о разделении должностей председателя КГГА и городского головы Киева может привести и к социальным потрясениям.

«Люди изберут одного человека, но никаких решений он принимать не будет. Реально командовать городом будет назначенный сверху человек. Люди могут почувствовать себя обманутыми. Любое негативное решение — и они начнут выходить на акции протеста», — считает он.

В свою очередь, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов выразил мнение, что, несмотря на все возможные негативные последствия смещения Кличко, шансов удержаться у власти у него немного.

«На Украине к власти приходит новая элита. Естественно, они заинтересованы в как можно большем контроле над всеми ключевыми должностями и постами. В этой связи и принимается решение вернуться к давно уже забытой управленческой схеме с помощью разделения полномочий в Киеве на мэра и председателя городской администрации. По-видимому, президенту и его окружению это удастся сделать», — полагает эксперт.

Собеседник RT пояснил, что Кличко пользуется поддержкой властей ряда европейских стран и может попробовать, мобилизовав свою партию «УДАР» (пропустившую парламентские выборы), получить большинство в Киеве и некоторых других украинских регионах на следующих местных выборах. Однако этому может помешать коррупционный скандал, который как раз сейчас разворачивается вокруг фигуры киевского мэра.

Дело о земельных манипуляциях

Ещё 17 июля адвокат Марина Паринова сообщила, что Государственное бюро расследований Украины открыло дело в отношении мэра Киева. Согласно документу, который юрист прикрепила к публикации в Facebook, Кличко обвиняется в махинациях с киевским земельным фондом. ГБР пригласило политика на допрос в пятницу, 26 июня. Кроме того, на него готовятся открыть ещё одно дело.

Сам мэр Киева отвергает все обвинения, называет их «раздутой чушью» и утверждает, что мэр столицы «действует исключительно в правовом поле».

Политолог Александр Асафов в разговоре с RT выразил мнение, что все лица, которые сейчас ассоциируются с эпохой Порошенко будут в скором времени выведены из высших эшелонов власти.

Эксперт полагает, что новому президенту на посту главы КГГА нужен «нетоксичный, не настолько политически запятнанный человек», который будет ярко контрастировать с Кличко и его «разрушенными мостами, постоянными отключениями горячей воды и проваленными общеевропейскими мероприятиями». К тому же с помощью этого шага Зеленский может «сделать шоу», что получается у него лучше всего, отметил Асафов.

«Позиция Зеленского — это реализация запроса на обновление. Это ничего не значащее, но тем не менее знаковое с внешней стороны освобождение от полномочий будет воспринято обществом позитивно. Постепенное или резкое выдавливание его из политики — это единственно возможный путь выполнения предвыборных обещаний Зеленским», — добавил политолог.