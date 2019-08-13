«Киев не контролирует ситуацию»: сможет ли Зеленский остановить нелегальную добычу янтаря на севере Украины

Владимир Зеленский пообещал искоренить в стране янтарную мафию и анонсировал масштабные отставки силовиков в регионах, где происходит незаконная добыча. Как заявил на совещании с президентом Украины глава Национальной полиции Сергей Князев, действия преступников могут привести к признанию севера Украины «зоной чрезвычайной экологической катастрофы». По мнению источников RT в политических кругах Украины, покончить с «чёрными копателями» властям вряд ли удастся. В свою очередь, эксперты напоминают, что прежде с аналогичными требованиями уже выступал Пётр Порошенко, однако изменить ситуацию он так и не смог.

Северные области Украины находятся на грани экологической катастрофы. Об этом 12 августа заявил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев во время совещания с участием Владимира Зеленского.

По словам Князева, от действий нелегальных добытчиков янтаря пострадало 6,2 тыс. га леса и более 1 тыс. га сельхозугодий в Волынской, Житомирской и Ровненской областях.

«В таких условиях отсутствие природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части нашего государства зоной чрезвычайной экологической катастрофы», — цитируют чиновника украинские СМИ.

Как отмечает портал Liga.net, по словам руководителя украинской полиции, нелегальная добыча янтаря не могла осуществляться массово без тесного сотрудничества преступников, местных властей и представителей силовых структур.

«Бюрократический театр»

Вопрос о незаконной добыче янтаря на Украине поднял президент Владимир Зеленский во время визита в Житомирскую область ранее, 12 августа. Он заявил, что с вертолёта наблюдал за масштабами бедствия и признался, что на северо-западе Украины идёт «настоящая война».

«Мы понимаем, что люди охотятся за янтарём, это настоящая война криминальных авторитетов, которые прикрывались и полицией, и СБУ, и прокуратурой, с государством», — подчеркнул президент Украины.

Как отмечается на официальном сайте Зеленского, «объём чёрного рынка янтаря эксперты оценивают в $500 млн в год, а общий масштаб потерь государства — десятки миллиардов гривен».

Президент Украины Владимир Зеленский в Житомире

Зеленский также отметил, что государству известны имена всех криминальных авторитетов, причастных к незаконному бизнесу. Однако наказывают лишь рядовых старателей, которые отделываются незначительными штрафами, отмечается на официальном сайте президента. Части Нацгвардии, которая должна противостоять мафии и СБУ, по словам президента, «тоже в этой схеме», пишет Liga.net.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка, в свою очередь, сравнил ситуацию, сложившуюся в трёх северо-западных регионах страны, с бюрократическим театром и предложил правоохранителям не объяснять своё бездействие отсутствием полномочий или несовершенством законодательства.

«Может, просто надо сменить людей, которые могут реализовать полномочия, которые у них есть? Согласно действующему Уголовному кодексу, можно посадить в тюрьму кого угодно», — выразил уверенность украинский чиновник.

Другой заместитель, Алексей Гончарук, подчеркнул, что в проблемных регионах — Волынской, Ровненской и Житомирской областях — сотрудники местных правоохранительных органов тесно сотрудничают с криминалом.

«Массовый промысел»

Как пишет портал Gordonua.com, ссылаясь на заявление Сергея Князева, проблема незаконной добычи янтаря на Западной Украине приобрела массовый характер в 2014 году, но особенно обострилась в конце 2015-го — начале 2016 года. В стране проходили столкновения местных жителей с правоохранителями и нападения на полицейских, которые пытались противодействовать незаконной добыче камня.

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Нередки были и случаи перестрелки между различными группировками бандитов, не поделившими запасы ценной смолы. В мае журналистов волынского телеканала «Аверс», снимавших репортаж о контрабанде янтаря, избили местные таможенники: как правило, нелегально добытый янтарь затем переправляется за границу.

В 2015-м президент Пётр Порошенко потребовал от силовиков за две недели ликвидировать «крышевание» незаконной добычи янтаря. Но это требование так и не было выполнено. В 2016 году украинская Генпрокуратура, СБУ и МВД задержали за причастность к незаконному бизнесу зампрокурора Ровненской области Андрея Боровика. Однако после года пребывания в СИЗО он вышел на волю. В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило в нелегальной добыче янтаря депутатов Бориса Розенблата из «Блока Петра Порошенко» и Максима Полякова из партии «Народный фронт». Однако расследование по этому делу до сих пор не завершено.

Отметим, что ещё в 2015 году Минприроды Украины предлагало признать районы нелегальной добычи янтаря «зоной экологического бедствия». В частности, опасения природоохранителей вызывает метод, который используют старатели: земля «просеивается» с использованием водяных помп, после чего огромные участки территорий остаются непригодными для хозяйственной деятельности. Лес на них также не восстанавливается.

«Масштабы катастрофы огромные. Нелегальные добытчики уничтожают почву и леса исключительно ради янтаря. Это массовый промысел, который приносит огромные деньги. В каждом таком районе у нелегальных добытчиков есть не только самая современная техника, но и вооружённая охрана. Ещё три года назад руководству страны говорили, что для остановки работ необходимо вводить в сёла регулярную армию. Но никто не хотел поднимать этот вопрос и входить в конфронтацию с местным населением, поскольку война у нас идёт только на востоке страны. Лишние потрясения были не нужны», — рассказал в беседе с RT источник в Национальной полиции Украины.

С 2014 года население страны стремительно беднеет, поэтому и охотно занимается нелегальным промыслом, констатирует собеседник RT из Радикальной партии.

«Коммунальные услуги подорожали, цены на продукты выросли. А на что людям жить? Некоторые уехали на заработки за границу, другие же рубят лес и добывают янтарь. Может, Зеленский сначала бы привлёк крупные компании в регионы и предложил бы людям работу? Или он считает, что половина жителей страны должна выехать?» — говорит собеседник RT.

В свою очередь президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT отметил, что после переворота 2014 года на Украине была дискредитирована и, по сути, демонтирована система правоохранительных органов.

«На руках у населения оказалось большое количество оружия. Причём люди были уверены, что они имеют право применять его против полицейских. В результате государство утратило контроль над регионами, — говорит Ищенко. — Территории, на которых ведётся незаконная добыча янтаря, принято называть «янтарной республикой». Там Киев практически не контролирует ситуацию. Люди сами добывают янтарь и контрабандой отправляют за рубеж. Самое страшное, что эти территории сопоставимы по площади с ДНР и ЛНР, и они, по сути дела, не контролируются властями, и это их не особо беспокоит».

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По словам профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, разгул янтарной мафии на Украине — признак слабости государства.

«В России похожую ситуацию можно было наблюдать в 1990-е годы, — отметил в беседе с RT Матвейчев. — Попытки государства установить контроль заканчиваются ничем, потому что все, кто назначается на соответствующие должности, автоматически оказываются «в доле». Учитывая масштабы коррупции на Украине и вседозволенность группировок, которые «крышуют» этот бизнес, ни у одного условного силовика не поднимется рука этом всему противостоять».

«Не оставил возможности для манёвра»

Как заявил 12 августа Владимир Зеленский, причастные к незаконной добыче янтаря «далеко не уедут из страны». Президент Украины потребовал на совещании в Житомире уволить начальников районных отделов полиции и областных отделов СБУ в Житомирской, Волынской и Ровенской областях.

Одновременно Зеленский представил нового главу Житомирской областной госадминистрации. Эту должность занял Виталий Бунечко, прежде работавший в Мариуполе. Украинские СМИ неоднократно писали о его возможных связях с олигархом Игорем Коломойским.

Однако, как отмечает источник RT в партии «Народный фронт», все эти меры могут оказаться бесплодными.

«На добыче янтаря зарабатывают огромные деньги, и полицейским, разумеется, предложат часть выручки. Что будет делать Зеленский с этими людьми через полгода? Публично признает поражение или введёт войска? Он не оставил себе возможности для манёвра», — заявил в беседе с RT представитель «Народного фронта».

В свою очередь собеседник RT из в партии «Батькивщина» также предположил, что «смена руководства полиции не позволит решить этот вопрос».

По мнению Олега Матвейчева, для того, чтобы покончить с янтарной мафией, Зеленскому будет «нужна масштабная военная операция».

«На откуп местным властям это отдавать абсолютно нельзя, они не справятся. Нужна масштабная силовая, фактически военная операция, всеобщая зачистка. Однако местные жители, для которых янтарь — единственный способ выжить, в ответ могут выйти на протесты», — считает Матвейчев.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины

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В свою очередь Ростислав Ищенко полагает, что Зеленский вряд ли собирается реально бороться с незаконной добычей янтаря.

«То же самое заявляли и Порошенко, и Аваков. Мало того, что заявляли, так ещё и Национальную гвардию отправляли. Тем не менее, они предпочли с местными контрабандистами не связываться, потому что тогда бы пришлось проводить там контрпартизанскую операцию, а сил украинской армии могло бы и не хватить», — отметил эксперт.