Половина уедет: Климкин предсказал массовую эмиграцию украинцев за рубеж

В скором времени половина населения Украины будет жить за рубежом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Также глава МИД отметил, что результаты планируемой переписи населения могут для многих стать шокирующими. Пересчёт численности граждан республики не проводился с 2001 года. По мнению политологов, перепись с большой долей вероятности продемонстрировала бы реальные масштабы демографической катастрофы в стране. Аналитики констатируют, что нехватка квалифицированных кадров в совокупности с массовым закрытием предприятий и зависимостью от Запада сдерживает экономическое развитие государства.

Через несколько лет половина жителей Украины могут покинуть страну. Об этом заявил министр иностранных дел республики Павел Климкин, выступая перед участниками боевых действий в Донбассе.

«Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, — считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там», — цитирует Климкина портал «Обозреватель».

Глава украинской дипломатии отметил, что численность украинцев, проживающих за рубежом, оценивается в 20—21 млн человек. Также, по его словам, если бы на Украине была проведена перепись населения, её результаты многих бы удивили.

«Когда вы увидите результаты переписи, у всех будут вот такие глаза!» — пообещал Климкин.

Павел Климкин

globallookpress.com

© Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com

Трудный подсчёт

Ранее украинский портал «Фокус» со ссылкой на главу МИД Украины сообщал, что в стране сейчас могут проживать не более 25—30 млн человек. В свою очередь, телеканал NEWSONE отмечает, что, учитывая объёмы потребления продуктов первой необходимости — хлеба и муки, аналитики оценивают текущую численность населения Украины в 25 млн человек.

Также по теме «Циничные технологии»: как Зеленский выполняет свои предвыборные обещания Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал невыполнимым указ Владимира Зеленского о повышении качества автодорог в стране....

Согласно рекомендациям ООН, перепись населения государства должна проходить раз в десять лет, но на Украине последний раз она проводилась ещё в 2001 году — тогда в стране проживали 48,5 млн человек. По оценкам Государственной службы статистики, по состоянию на июль 2019-го численность населения Украины составила 42,03 млн человек, но этот показатель постепенно сокращается под влиянием неблагоприятных демографических факторов.

В мае этого года, ещё до инаугурации Владимира Зеленского, его представитель Руслан Стефанчук заявлял, что одним из приоритетов работы нового президента будет проведение переписи населения в первые 100 дней работы. Прежнее руководство страны неоднократно откладывало эту процедуру, в последний раз — в 2015-м.

Однако до сих пор новый президент подписал лишь указ «О некоторых мерах по улучшению доступа физических и юридических лиц к электронным услугам», где упоминается только подготовка к «электронной переписи населения». На декабрь запланирована пробная перепись — в некоторых районах Киева и Киевской области.

Как отметил в разговоре с RT доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин, отказ украинских властей проводить перепись населения в значительной степени связан с «финансовым вопросом».

«Некоторые эксперты отмечают, что здесь есть и политический аспект, потому что, когда никто не понимает, сколько в стране людей, есть определённые возможности для разных манипуляций», — добавил Гущин.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов полагает, что украинские власти целенаправленно избегают проведения переписи населения.

«Отсутствие переписи населения на протяжении почти уже двух десятилетий — это показатель несостоятельности государства», — считает Корнилов. — На Украине давно уже боятся реальных цифр, поскольку при этом могут вскрыться страшные для страны данные. Ведь все рассказы о том, что в государстве есть 30—40 млн граждан, вряд ли соответствуют истине».

Схожей точки зрения придерживаются источники RT в украинских политических кругах.

«Перепись населения никто не проводил, чтобы не демонстрировать катастрофическую ситуацию в стране. Помимо негативных демографических показателей, в последние пять лет люди массово уезжают. Я думаю, что на Украине осталось не более 30 млн жителей, из которых трудоспособного населения — около 12 млн человек. Это столько же, сколько и пенсионеров. Через десять лет содержать страну будет попросту некому», — говорит источник RT из партии «Народный фронт».

Отток населения

В прошлом году первый заместитель министра социальной политики Украины Ольга Крентовская подчёркивала, что отток трудоспособного населения из страны «угрожает экономической безопасности государства».

Женщина с украинским паспортом

Reuters

© Shamil Zhumatov

Как свидетельствуют результаты исследования социологической группы «Рейтинг», проведённого по заказу Международного республиканского института (IRI) в июне 2019 года, 36% украинцев задумывались о том, чтобы эмигрировать с целью поиска работы за рубежом. При этом в возрастной группе от 18 до 35 лет таких респондентов оказалось 60%.

Среди стран, куда планируют переехать украинцы, лидируют Польша (46%), Германия (30%) и Чехия (25%). Польша в настоящий момент принимает больше всего украинских мигрантов — по оценкам Bloomberg, в первом квартале этого года их численность составила 400 тыс. человек или 2/3 всех зарегистрированных в республике иностранцев, которые платят социальные отчисления. Всего же, по мнению аналитиков Bloomberg, в Польше работают 1,5 млн украинцев. При этом значительная их часть — нелегально. В прошлом году Варшава выдала украинцам почти 900 тыс. виз.

Активно осваивают выходцы из Украины чёрный рынок труда в других странах Европы. Так, как сообщало в июле «Радио Прага», на долю украинцев приходилось 80% всех нелегалов в Чехии.

Также в июле эксперты РАНХиГС и Института Гайдара РАН в исследовании «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития» отметили, что в апреле—июне 2019 года среди всех мигрантов, въехавших в Россию, лидировали украинцы — в данном случае миграционный прирост составил 16,1 тыс. человек. Несмотря на поступавшую ранее информацию о снижении притока переселенцев с Украины, учёные назвали её одним из основным миграционных доноров России наряду с Казахстаном, Таджикистаном и Арменией. В апреле Павел Климкин заявлял, что в России живёт 3 млн украинцев, назвав это «печальной ситуацией».

По мнению Владимира Корнилова, политика нового президента Владимира Зеленского лишь усилит эту тенденцию.

«Я пока не вижу каких-то предпосылок к тому, чтобы этот тренд изменился, — отмечает Корнилов. — Тот план, который недавно представила команда Зеленского, включая массовую приватизацию, в частности, снятие моратория на продажу земли — только подтолкнёт украинцев к тому, чтобы уезжать за рубеж в поисках лучшей жизни».

По словам Александра Гущина, причина оттока населения Украины проста: люди не видят перспектив развития страны.

«Значительная часть трудоспособного молодого и активного населения действительно уезжает, — отмечает эксперт. — И не потому, что они не любят страну, они просто не видят здесь перспектив для собственного развития, для зарабатывания денег и личностного роста. Покидают Украину в основном люди грамотные, творческие, образованные, либо трудоспособные, которые устраиваются на подсобные простые работы в той же Польше, Чехии и других странах».

«Катастрофа для экономики»

В прошлом году Павел Климкин говорил, что Украину ежемесячно покидают около 100 тыс. человек. Тогда он оценивал ситуацию как «катастрофическую». Однако в марте текущего года он уже назвал отток населения из страны «мегавызовом», но не катастрофой. Сейчас же, по словам Климкина, в этом процессе есть и положительный аспект.

Также по теме Выгодный отток: почему Киев не считает проблему сокращения населения катастрофой Массовый выезд населения на заработки в другие страны — это не катастрофа, а «мегавызов», считает глава МИД Украины Павел Климкин....

Так, в выступлении перед «ветеранами» АТО Климкин сообщил, что МИД пытается опираться в своей работе в других странах на украинскую диаспору. Зачастую, по его словам, выехавшие за рубеж граждане — единственный ресурс продвижения интересов страны в других регионах мира. В июле, как сообщает агентство «Укринформ», Климкин даже говорил о формировании некой «единой трансграничной нации — глобального украинства».

Позитивно воспринимают отток населения и в украинском Министерстве финансов. Так согласно информации, обнародованной ведомством в июле, отток рабочей силы за рубеж снизил безработицу в стране и привёл к росту зарплат — в июне этот показатель увеличился на 7% по сравнению с маем. По данным Минфина, постоянно работают за рубежом 3,2 млн украинцев, что составляет 18% всего экономически активного населения страны.

Однако, по мнению экспертов, никаких реальных поводов для оптимизма данные о выезде украинцев за рубеж не дают.

«Отток населения уже сказывается на социально-экономическом развитии страны. Как это ни парадоксально, но теперь на Украине, несмотря на массовое закрытие предприятий, ощущается нехватка квалифицированной и даже неквалифицированной рабочей силы, — отмечает Владимир Корнилов. — Это не только сдерживает развитие страны, но и уничтожает перспективу превращения Украины в государство с развитой экономикой».

Эксперт подчёркивает, что таким образом сдерживается развитие экономики, ведь в условиях нехватки трудовых ресурсов стране не помогут даже западные инвестиции, на которые так уповают киевские власти.

«Отток населения — катастрофа для экономики страны. На Украине некому платить налоги и содержать пенсионеров, ходить в рестораны и ездить на отдых по стране. Через десять лет государство может стать банкротом, даже если удастся полностью избавиться от коррупции. Пугает, что на Украине нет никаких программ удержания трудовых ресурсов. Когда на этот вопрос обратят внимание, станет уже поздно», — говорит источник RT в Радикальной партии.

По словам Александра Гущина, эта тенденция может измениться только при коренной перестройке экономической политики Киева.

«Отток населения на Украине фактически означает то, что страна будет продолжать деиндустриализироваться, отмечает эксперт. — Она будет выступать в качестве сельскохозяйственного придатка других стран. Единственное, что может этому помешать, — создание рабочих мест и политика здорового протекционизма, но в условиях тотальной зависимости от Запада надежд на это мало».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.