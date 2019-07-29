Пятая часть трудоспособных украинцев находится в других странах

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По данным украинских властей, почти пятая часть трудоспособного населения Украины в возрасте 15—70 лет пребывает в других странах. Соответствующие данные представлены в макроэкономическом обзоре Минфина Украины.
Пятая часть трудоспособных украинцев находится в других странах
  • © Sergii Kharchenko
  • globallookpress.com

В обзоре указывается, что отток рабочей силы за границу представляет собой весомый фактор усиления дисбалансов на рынке труда.

«Так, по данным Минсоцполитики, за рубежом находятся около 3,2 млн трудовых мигрантов с Украины (данные за 2018 год)», — цитирует обзор телеканал «112 Украина».

В Минфине добавили, что это почти 18% экономически активного населения Украины в возрасте 15—70 лет.

В апреле замглавы польского МИД Марчин Пшидач заявил, что украинцы, работающие в Польше, в 2018 году перевели на родину $3,6 млрд.

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