В Польше подсчитали отправленные украинцами домой деньги

Украинцы, работающие в Польше, в прошлом году перевели на родину $3,6 млрд.

«В течение последних нескольких лет сотни тысяч украинцев получают пользу от этого польского предложения (приёма мигрантов. — RT), отправляя домой своим семьям зарабатываемые ими средства, размер которых в 2018 году составил $3,6 млрд. Это составляет более 3% украинского ВВП», — приводит УНИАН слова заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача.

Он отметил, что торговый оборот между Польшей и Украиной в 2018 году составил $8,3 млрд.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что массовый выезд населения на заработки в другие страны — это не катастрофа, а «мегавызов».