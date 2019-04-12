В Польше подсчитали отправленные украинцами домой деньги

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Украинцы, работающие в Польше, в прошлом году перевели на родину $3,6 млрд.
В Польше подсчитали отправленные украинцами домой деньги
  • ©pixabay.com

«В течение последних нескольких лет сотни тысяч украинцев получают пользу от этого польского предложения (приёма мигрантов. — RT), отправляя домой своим семьям зарабатываемые ими средства, размер которых в 2018 году составил $3,6 млрд. Это составляет более 3% украинского ВВП», — приводит УНИАН слова заместителя министра иностранных дел Польши Марчина Пшидача. 

Он отметил, что торговый оборот между Польшей и Украиной в 2018 году составил $8,3 млрд.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что массовый выезд населения на заработки в другие страны — это не катастрофа, а «мегавызов».

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