«Имитация борьбы со взяточничеством»: как Зеленский планирует превратить Чернобыль в свободную от коррупции зону туризма

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Александр Карпов, Алёна Медведева, Елена Онищук
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который, по его словам, станет началом превращения Чернобыльской зоны отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины». Об этом он заявил в ходе своего визита на ЧАЭС. Здесь в эксплуатацию был введён новый саркофаг для аварийного четвёртого блока станции, который украинской стороне передал Евросоюз. Источники RT в парламентских кругах Украины оценили инициативу главы государства скептически. По мнению политологов, говоря о планах относительно Чернобыля, президент стремится задекларировать собственные достижения перед парламентскими выборами, однако повод для этого выбран не самый удачный.
«Имитация борьбы со взяточничеством»: как Зеленский планирует превратить Чернобыль в свободную от коррупции зону туризма
  • Владимир Зеленский на ЧАЭС при вводе в эксплуатацию нового саркофага
  • © Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский намерен открыть Чернобыльскую зону отчуждения для туристов и учёных. Соответствующий указ он подписал в среду, 10 июля, находясь с визитом на Чернобыльской АЭС.

«Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста для новой Украины», — заявил Зеленский после того, как в эксплуатацию был введён новый саркофаг для четвёртого энергоблока.

Он также заявил, что Чернобыльская зона — уникальное место на планете, где природа восстанавливается после мировой техногенной катастрофы.

«Мы должны показать Чернобыль миру: учёным, экологам, историкам, туристам», — приводит Интерфакс слова украинского лидера.

Для этих целей Владимир Зеленский планирует создать «зелёный коридор» для туристов, снять запреты и убрать предпосылки для коррупции.

«Это и взятки, которые берут с туристов, и нелегальный вывоз металлолома, и использование природных ресурсов. Всё это мы очень скоро прекратим», — пояснил он.

Зеленский отметил, что сегодня этой территории Украины нужно дать новую жизнь.

«Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины — без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим. Сделаем это вместе, вместе с вами», — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что планы по преображению Чернобыльской зоны строил и предшественник Зеленского на президентском посту Пётр Порошенко. Так, в день годовщины катастрофы на ЧАЭС 26 апреля 2018 года он заявил, что зона отчуждения должна превратиться в территорию инновационных технологий.

  • Зеленский во время визита на Чернобылськую АЭС
  • © Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

«Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений», — написал он тогда в своём Twitter.

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Через несколько месяцев, в декабре прошлого года, в обращении, приуроченном ко дню чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Порошенко заявил, что зона отчуждения становится «территорией изменений».

«Без преувеличения можно сказать, что благодаря энтузиазму, ответственности и высокому профессионализму людей, которые там работают, а также большой международной поддержке чернобыльская зона наконец становится территорией изменений», — приводит его слова Интерфакс-Украина.

При этом Зеленский планирует сделать из зоны не только туристическое направление, но ещё и предоставить возможность ЕС и НАТО проводить здесь учения по предупреждению и ликвидации аварий.

Как отметил в беседе с RT политолог Ростислав Ищенко, сделать из Чернобыля «туристический магнит» планировал ещё Кучма, однако с тех пор сменилось уже четыре президента, а ситуация в регионе так и не изменилась.

«Для этих целей нужны инфраструктура и туристы, которых нет и не предвидится. Зеленскому просто необходимо рассказывать о каких-то планах рассказывать, вот он ими и делится. Объекты Чернобыльской АЭС закрыты. В зоне отчуждения почти никто не живёт, и всё там потихонечку разваливается — это, по сути, заброшенные территории», — пояснил Ищенко.

Возвращение на экраны

 

Напомним, 26 апреля 1986 года на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошла авария, которая привела к взрыву реактора.

В результате произошёл колоссальный выброс радиоактивных веществ во внешнюю среду — на Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях, в Белоруссии — 46,5 тыс. кв. км и 60 тыс. кв. км — в России. Радиоактивные частицы из Чернобыля достигли и Европы. 

  • Кадр из сериала «Чернобыль» студии HBO
  • © Кадр из сериала «Чернобыль» / HBO

Оставшиеся три энергоблока постепенно остановили, и в декабре 2000 года станция полностью прекратила свою работу.

Первый саркофаг вокруг четвёртого энергоблока для защиты окружающей среды был построен усилиями примерно 90 тыс. человек в ноябре 1986 года. Он представлял собой простую бетонную коробку. Вскоре стало ясно, что такой защиты недостаточно, и её следует заменить. Однако строительство нового саркофага началось только в 2007 году и завершилось в ноябре 2016 года.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС вновь оказалась в центре внимания мировой общественности после того, как на американском телеканале HBO весной 2019 года был показан сериал «Чернобыль», повествующий об аварии и действиях ликвидаторов. Благодаря натуралистичной постановке, качественной детализации и хорошей актёрской игре сериал приобрёл высокую популярность и пробудил новую волну интереса к событиям тех лет.

«По принципам маркетинга»

 

Однако украинские политики не разделяют оптимизма Зеленского и не верят в реалистичность его планов.

Так, по мнению источника RT в Радикальной партии, Чернобыль стал для президента лишь удобным инструментом для предвыборной агитации.

«Ему необходимо продемонстрировать победу над коррупционными схемами. И самый простой вариант — мелкий объект, вроде Чернобыля. Но на самом деле он настолько незначителен как для мирового сообщества, так и для украинцев, что это не даст результата. Даже если там задержат коррупционера с тысячей долларов в кармане, то это вызовет только смех. Все прекрасно понимают, что на Украине воруют миллиарды», — говорит депутат.

Аналогичной точки зрения придерживается и собеседник RT из партии «Народный фронт».

«На Украине коррупция наблюдается во всех сферах, но президент Украины обратил внимание на Чернобыльскую атомную станцию. Ежегодно её посещают 50-60 тыс. человек, что в масштабах государства ничтожно. Я бы на месте Зеленского задумался о том, что в стране эпидемия эпидемия кори и гепатита С, война, крайне бедное население. Но самый главный вопрос сейчас — это почему-то Чернобыль», — говорит собеседник RT.

По мнению источника RT в партии «Самопомощь», никаких политических побед у нового президента нет, и он пытается продемонстрировать свое влияние хотя бы на Чернобыльской АЭС.

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«Над станцией можно повесить флаг, что эта территория свободна от коррупции, только толку от этого не будет никакого. Население хочет, чтобы в тюрьму сели главные коррупционеры, а не охранник ЧАЭС. Такие решения могут только обрушить рейтинг Зеленского, поскольку это — имитация борьбы со взяточничеством», — пояснил собеседник RT.

У Зеленского есть интересные идеи, однако эта выглядит кощунственно, поскольку Чернобыль в памяти народов бывшего СССР — символ страшной трагедии, напомнил в беседе с RT замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Чернобыль сегодня выполняет туристическую функцию, потому как существует множество искателей приключений, которые пытаются там что-то увидеть и найти. Бедному украинскому государству хочется заработать хоть какие-то деньги, но всё-таки эта тема должна быть закрыта для коммерциализации», — считает эксперт.

По его мнению, всё, что говорит президент Украины сейчас, нужно рассматривать исключительно в контексте избирательной кампании, в том числе и эту инициативу. 

«Зеленский и его политтехнологи действуют строго по принципам маркетинга: они хотят каким-то образом ассоциироваться с одноимённым телесериалом для того, чтобы широкая реклама и мода на этот продукт распространилась и на партию. Однако это не абстрактный сериал для западного зрителя, а это боль и судьба множества украинских граждан, которые пострадали прямо или косвенно в этой трагедии. Думаю, эта инициатива не принесёт никаких очков «Слуге народа», поскольку Зеленский затронул слишком болезненную для украинского народа тему», — заключил Владимир Шаповалов.

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