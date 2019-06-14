«Роскомнадзор» получил обращение о блокировке «Чернобыля»
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В пресс-службе отметили, что ведомство обязано рассматривать все поступающие обращения.
«Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим», — заявили в Роскомнадзоре.
Партия «Коммунисты России» считает, что в сериале «Чернобыль» подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
При этом исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович призвал возбудить уголовные дела в отношении режиссёра, сценариста и исполнительного продюсера сериала, обвинив их в публичной клевете.
Ранее глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что мини-сериал «Чернобыль» канала HBO снят мастерски и с уважением к простым людям.