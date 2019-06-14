«Роскомнадзор» получил обращение о блокировке «Чернобыля»

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Роскомнадзор принял к рассмотрению обращение с просьбой об ограничении доступа к мини-сериалу американского канала HBO «Чернобыль», поступившее от партии «Коммунисты России». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
«Роскомнадзор» получил обращение о блокировке «Чернобыля»
  • © HBO (2019)

В пресс-службе отметили, что ведомство обязано рассматривать все поступающие обращения.

«Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим», — заявили в Роскомнадзоре.

Партия «Коммунисты России» считает, что в сериале «Чернобыль» подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.

При этом исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович призвал возбудить уголовные дела в отношении режиссёра, сценариста и исполнительного продюсера сериала, обвинив их в публичной клевете.

Ранее глава Минкультуры России Владимир Мединский заявил, что мини-сериал «Чернобыль» канала HBO снят мастерски и с уважением к простым людям.

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