Мединский дал оценку сериалу «Чернобыль»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что американский мини-сериал «Чернобыль» канала HBO снят мастерски и с уважением к простым людям.

«Посмотрел первые три серии... Фильм сделан мастерски. Ожидаемой «красной клюквы» там нет, есть только какие-то мелочи», — приводит РИА Новости слова Мединского.

Он отметил, что сериал «снят с большим уважением к простым людям».

«Мы думали, что будет хуже», — добавил министр культуры.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла самая крупная в истории атомной энергетики авария. Она и последующие события легли в основу мини-сериала «Чернобыль» канала HBO.

Подробнее о сериале — в материале RT.