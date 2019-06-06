Мединский дал оценку сериалу «Чернобыль»
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- РИА Новости
«Посмотрел первые три серии... Фильм сделан мастерски. Ожидаемой «красной клюквы» там нет, есть только какие-то мелочи», — приводит РИА Новости слова Мединского.
Он отметил, что сериал «снят с большим уважением к простым людям».
«Мы думали, что будет хуже», — добавил министр культуры.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла самая крупная в истории атомной энергетики авария. Она и последующие события легли в основу мини-сериала «Чернобыль» канала HBO.
Подробнее о сериале — в материале RT.