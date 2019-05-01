Катастрофа в Чернобыле глазами американцев и антивоенная комедия Джорджа Клуни: какие сериалы смотреть в мае

Телеканал HBO в мае покажет многосерийный фильм о самой крупной катастрофе в истории атомной энергетики — аварии на Чернобыльской АЭС. Джордж Клуни на Hulu представит экранизацию романа Джозефа Хеллера «Уловка-22». В сериале «Зона поражения» на National Geographic речь пойдёт о происхождении вируса Эбола, а авторы снятого для Netflix «Общества» предложат зрителям новый взгляд на роман «Повелитель мух». Ещё одна новинка мая — сериал от Amazon «Благие знамения», основанный на одноимённом романе популярных британских фантастов Терри Пратчетта и Нила Геймана.

«Чернобыль» (Chernobyl). С 6 мая на HBO

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла самая крупная в истории атомной энергетики авария. Серия взрывов на четвёртом энергоблоке привела к уничтожению реактора и выбросу в атмосферу большого объёма радиоактивных веществ. В первые месяцы после катастрофы погиб 31 человек, в дальнейшем от связанных с аварией причин было зарегистрировано ещё 19 смертей.

Эти события легли в основу мини-сериала «Чернобыль» телеканала HBO. Картина будет состоять из пяти эпизодов, каждый из которых имеет своё отдельное название: «1:23:45», «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», «Откройся широко, о Земля!», «Счастье всего человечества», «Вечная память». Сценарий написал Крэйг Мазин, известный прежде всего по работе над молодёжными комедиями: «Очень страшное кино 3», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» и «Поймай толстуху, если сможешь».

Кресло режиссёра занял швед Юхан Ренк. До этого он поставил ряд эпизодов в таких проектах, как «Ходячие мертвецы» и «Викинги». Несмотря на то что фильм рассказывает о событиях в СССР, в нём снялась всего одна актриса, родившаяся на постсоветском пространстве, — Наташа Радски. Она профессиональный диктор и озвучивает фильмы. В «Чернобыле» Радски сыграла эпизодическую роль ведущей теленовостей.

Съёмки сериала проходили в основном на территории Литвы. В этой прибалтийской республике создатели нашли все необходимые локации, чтобы воспроизвести на экране поздний СССР. Сцены эвакуации из Припяти снимались в одном из спальных районов Вильнюса, где, по мнению авторов, сохранилась советская атмосфера. Роль Чернобыльской станции «сыграла» расположенная в Литве заброшенная Ингалинская АЭС, созданная по похожему проекту. Некоторые сцены снимались на Украине.

«Уловка-22» (Catch-22). С 17 мая на Hulu

Роман Джозефа Хеллера «Уловка-22» рассказывает о жизни на американской авиабазе в Италии во время Второй мировой войны. Главный герой произведения — капитан Йоссариан, который всеми средствами пытается увильнуть от службы, так как уверен, что его непременно собьют. Для этого он, в частности, пытается притвориться сумасшедшим и на этом основании просит освободить его от службы. Однако командование ему отказывает, ссылаясь на некое правительственное постановление «Уловка-22», согласно которому человек, заявляющий о своём сумасшествии, чтобы откосить от службы, уже тем самым доказывает своё психическое здоровье.

Произведение высмеивает армейскую бюрократию и в целом имеет ярко выраженный антивоенный характер. Впервые книга была экранизирована в 1970 году режиссёром Майком Николсом. Её сценарий имел некоторые отличия от первоисточника, однако сам Хеллер одобрил фильм и даже признался, что некоторые диалоги из киноверсии он был бы не прочь добавить в свой роман. Однако у зрителей и критиков картина тогда не снискала успеха, что не помешало ей впоследствии получить статус культовой среди любителей кино.

О желании создать новую экранизацию было объявлено в ноябре 2017 года. На раннем этапе подготовки к созданию сериала подключился Джордж Клуни. Было решено, что он займёт режиссёрское кресло, а также сыграет одну из ролей.

Позже количество режиссёров, занятых на проекте, увеличилось до трёх: Клуни пригласил принять участие в создании фильма своего постоянного соавтора Гранта Хеслова. Третьим режиссёром стала Эллен Кёрас, больше известная по работе в качестве оператора в фильмах «Кофе и сигареты», «Перемотка» и «В пути». Все три постановщика снимут по два эпизода в этом шестисерийном телефильме.

Роль Йоссариана досталась Кристоферу Эбботту («Пирсинг»), а одного из главных антагонистов романа — полковника Кэткарта — сыграл Кайл Чандлер («Завтра наступит сегодня»). Клуни же исполнил роль лейтенанта Шейскопфа.

«Общество» (The Society). С 10 мая на Netflix

В центре сюжета этого сериала находится группа подростков, которые попадают в точную копию своего родного города, с той лишь разницей, что в нём нет взрослых, которые в прежней жизни заботились о них. Таким образом, вся власть и ответственность ложится на плечи молодых людей. Приведёт ли это к хаосу и анархии или ребята смогут достойно выйти из сложившегося положения? Судя по трейлеру сериала, первый вариант больше похож на правду.

Как рассказали авторы шоу, в «Обществе» они попытались по-новому взглянуть на сюжет из классического романа «Повелитель мух» 1954 года, написанного лауреатом Нобелевской премии по литературе Уильямом Голдингом. В книге шла речь о группе детей, в результате авиакатастрофы оказавшихся на необитаемом острове. Пытаясь выжить, дети занимаются организацией своего небольшого сообщества, для чего проводят выборы, на которых избирают себе предводителей. Однако вскоре среди ребят происходит раскол — и они делятся на два враждующих племени.

Главные роли в сериале сыграли Гидеон Адлон («Мустанг»), Шон Берди («Их перепутали в роддоме») и Наташа Лю Бордиццо («Детектив из Чайнатауна 2»). Постановкой занимались Хайфа Аль-Мансур («Счастье в волосах»), Тара Николь Вейр («Хорошие девчонки»), а также Марк Уэбб («Одарённая»).

«Благие знамения» (Good Omens). С 31 мая на Amazon

Сериал основан на одноимённом романе популярных британских фантастов: Терри Пратчетта и Нила Геймана. В этой книге, написанной в жанре сатирического фэнтези, речь шла об ангеле и демоне, которые заключили союз, чтобы предотвратить конец света. Во многом роман является пародией на фильм ужасов «Омен», где рассказывается о пришествии в мир Антихриста под видом ребёнка.

Книгу уже пытались экранизировать и ранее. В частности, режиссёр Терри Гиллиам ещё в 1999 году работал над этим проектом. Предполагалось, что главные роли в нём могли исполнить Джонни Депп и Робин Уильямс. Одной из проблем при написании сценария был ограниченный хронометраж: события романа было сложно уместить в одном фильме. Также Гиллиаму не удалось найти финансирование, в результате чего маститый режиссёр в итоге отказался от этой затеи.

О начале работы над сериалом для Amazon было объявлено в 2016 году. За адаптацию сценария взялся Нил Гейман. По его признанию, после смерти Пратчетта он получил от него заблаговременно написанное письмо, в котором тот просил в случае его смерти завершить работу над киноадаптацией книги в одиночку.

Производством шестисерийного телешоу занимались BBC Studios, Narrativia и The Blank Corporation. Роли ангела и демона исполнили Майкл Шин («Фрост против Никсона») и Дэвид Теннант («Доктор Кто»). Режиссёром проекта стал Дуглас Маккиннон, снявший один из эпизодов сериала «Шерлок».

«Испанская принцесса» (The Spanish Princess). С 5 мая на Starz

Наследнице испанской короны Екатерине Арагонской, как и многим европейским принцессам Средневековья, предстоит породниться с одной из влиятельнейших династий Европы — английской. Однако, прибыв ко двору и обвенчавшись с принцем Артуром Уэльским, она вскоре становится вдовой. Теперь перспективы занять трон кажутся призрачными. Впрочем, испанская принцесса не намерена упускать возможности: она заявляет, что супружество с принцем Артуром не было консумировано. Это даёт надежду на новый брак — на сей раз с принцем Гарри, будущим королём Генрихом VIII Тюдором.

Новый проект Starz основан на исторических романах «Вечная принцесса» и «Проклятие короля» британской писательницы Филиппе Грегори, прославившейся благодаря роману «Ещё одна из рода Болейн». Шоураннерами проекта выступили Эмма Фрост («Бысстыдники») и Мэттью Грэм («Доктор Кто»).

«Кровь и сокровища» (Blood & Treasure). С 21 мая на CBS

Одним из режиссёров 13-серийного проекта стал Марк Уэбб (постановщик картин о Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом в главной роли). В числе сценаристов — авторы «Иерихона» Мэттью Федерман и Стивен Скайя.

В центре сюжета сериала — специализирующийся в области краденых произведений искусства и антиквариата бывший агент ФБР Дэнни Макнамара (Мэтт Барр) и находчивая воровка Лекси Вазири (София Пернас). Такой, казалось бы, противоречивый дуэт образовался с единственной целью — найти террориста по имени Карим Фарук (Одед Фер), спонсирующего свои атаки активами с продажи произведений искусства. Выполняя задание, Макнамара и Вазири обнаружат, что оказались в эпицентре куда более важной битвы — за колыбель цивилизации.

«Зона поражения» (The Hot Zone). С 27 мая на National Geographic

Новый телесериал National Geographic посвящён истории происхождения одного из самых опасных вирусов за всю историю человечества — вируса Эбола. Многосерийный проект расскажет о возникновении эболавируса в середине 1970-х годов в тропических лесах Центральной Африки, его проникновении на территорию США, а также о героическом поступке американской исследовательницы Нэнси Джекс, поставившей под угрозу собственную жизнь в попытке предотвратить вспышку вируса.

Сериал снят по мотивам одноимённой книги американского писателя Ричарда Престона, специализирующегося на работах об инфекционных заболеваниях и биотерроризме. В числе исполнительных продюсеров — британский постановщик Ридли Скотт («Бегущий по лезвию», «Гладиатор»).