Пользователи сети заметили киноляп в сериале «Чернобыль»

Пользователи сети заметили киноляп в новом сериале «Чернобыль» телеканала HBO. Премьера полюбившейся зрителям картины состоялась в начале мая 2019 года.

Ошибку, допущенную создателями ленты, обнаружил пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода.

«Интересный момент в четвёртой серии сериала «Чернобыль». В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы», — написал он.

Как сообщает «Голос.ua», монумент был установлен в Киеве 26 апреля 2011 года по случаю 25-й годовщины аварии на ЧАЭС и не мог находиться в регионе в тот исторический период, который показан в сериале.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла самая крупная в истории атомной энергетики авария.

Это и последующие события легли в основу мини-сериала «Чернобыль» канала HBO. Картина состоит из пяти эпизодов: «1:23:45», «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», «Откройся широко, о Земля!», «Счастье всего человечества», «Вечная память».

Подробнее — в материале RT.