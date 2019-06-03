Пользователи сети заметили киноляп в сериале «Чернобыль»
- © Кадр из сериала «Чернобыль»
Ошибку, допущенную создателями ленты, обнаружил пользователь социальной сети Facebook Сергей Дода.
«Интересный момент в четвёртой серии сериала «Чернобыль». В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы», — написал он.
Как сообщает «Голос.ua», монумент был установлен в Киеве 26 апреля 2011 года по случаю 25-й годовщины аварии на ЧАЭС и не мог находиться в регионе в тот исторический период, который показан в сериале.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла самая крупная в истории атомной энергетики авария.
Это и последующие события легли в основу мини-сериала «Чернобыль» канала HBO. Картина состоит из пяти эпизодов: «1:23:45», «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», «Откройся широко, о Земля!», «Счастье всего человечества», «Вечная память».
Подробнее — в материале RT.