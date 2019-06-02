Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль

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Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан посетил чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщила посол Франции на Украине Изабель Дюмон.
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
  • Reuters

«Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI», — написала она в Twitter.

Ранее Ле Дриан анонсировал поездку в чернобыльскую зону отчуждения.

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