Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
- Reuters
«Министр Жан-Ив Ле Дриан посетил Чернобыль, чтобы констатировать завершение строительства Арки, которая отныне накрывает разрушенный реактор благодаря уникальным решениям французской инженерии Groupe Bouygues и VINCI», — написала она в Twitter.
Міністр @JY_LeDrian відвідав #Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва Арки, яка віднині накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії @GroupeBouygues та @VINCI_frpic.twitter.com/airV1Bzfzz— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 1 июня 2019 г.
Ранее Ле Дриан анонсировал поездку в чернобыльскую зону отчуждения.