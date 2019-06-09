В Чернобыле задержали троих сталкеров
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.
«Трое мужчин «в полной амуниции»... решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха», — указано в тексте.
По данным ведомства, задержанные являются жителями города Ровно и Ровненской области.
Отмечается, что в отношении троих молодых человек составлены административные протоколы.
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