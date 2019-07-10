Зеленский предложил превратить Чернобыль в «туристический магнит»
- РИА Новости
Зеленский рассказал о планах создать «зелёный коридор» для туристов.
Он заявил, что «больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны), о которых человек узнаёт, уже приехав на пункт пропуска».
Также, по его словам, больше не будет «запретов снимать видео и других подобных глупостей».
Он призвал прекратить «отпугивать людей, посетителей» и превратить зону отчуждения в «научный и будущий туристический магнит».
«Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины — без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
В июне в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали трёх сталкеров.