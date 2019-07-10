Зеленский предложил превратить Чернобыль в «туристический магнит»

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о подписании указа, который, по его словам, станет началом превращения Чернобыльской зоны отчуждения «в одну из точек роста для новой Украины».

Зеленский рассказал о планах создать «зелёный коридор» для туристов.

Он заявил, что «больше не будет огромных очередей на КПП и внезапных отказов (в посещении зоны), о которых человек узнаёт, уже приехав на пункт пропуска».

Также, по его словам, больше не будет «запретов снимать видео и других подобных глупостей».

Он призвал прекратить «отпугивать людей, посетителей» и превратить зону отчуждения в «научный и будущий туристический магнит».

«Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины — без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

В июне в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции задержали трёх сталкеров.