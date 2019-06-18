Эксперт оценил выделение ЕС €29,5 млн Украине на поддержку реформ

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал в беседе с RT сообщение украинского Министерства финансов о том, что Европейский союз выделит €29,5 млн Украине на поддержку налоговых и таможенных реформ.

«Если это выделение средств произойдёт, то после выборов в Верховную раду, когда будет сформировано новое постоянное правительство и станет понятно, с кем Евросоюзу договариваться. Так что заявления нынешнего кабинета во многом — пожелания на светлое завтра, а не некая реальность. Конечно, скорее всего, ЕС не прекратит поддержку Украины и после выборов помощь в том или ином виде сохранится», — сказал он.

По словам Солонникова, у Евросоюза есть надежда на то, что «новый кабинет и руководство Украины проведут расследование и выяснят, куда расходовались предыдущие транши со стороны ЕС».

Эксперт подчеркнул, что благодаря этому могут выявиться проблемы с коррупцией в стране.

«Конечно, такое поведение нынешних властей нужно будет поддержать и морально их ободрить. Для этого им и выдадут такую не очень большую сумму. €29,5 млн — не какой-то глобальный транш, который спасёт Украину от грозящего дефолта», — считает он.

По мнению эксперта, подобное точечное выделение средств — попытка влиять на процессы внутри страны, а не реальная финансовая помощь.

«Когда ЕС выделяет деньги на изменение законодательства, приведение в порядок налоговой системы, речь идёт о том, что европейцы таким образом подстраивают данные процессы под себя. Это некая покупка законотворческой деятельности на Украине за небольшие деньги», — заключил Солонников.

Ранее в украинском Минфине сообщили, что Евросоюз выделяет €29,5 млн Украине на поддержку налоговых и таможенных реформ.

Как указали в ведомстве, общий бюджет программы составляет €55 млн, а завершение реализации её мероприятий ожидается в 2022 году.