Пентагон планирует выделить $250 млн на укрепление армии Украины

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Пентагон планирует выделить $250 млн на «дополнительную подготовку» Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве.
Пентагон планирует выделить $250 млн на укрепление армии Украины
  • Reuters

Как отмечается, деньги пойдут на «оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала» украинских вооружённых сил.

«Это подтверждает давние отношения между США и Украиной в оборонной сфере и увеличивает общую сумму помощи в области безопасности, оказанной США Украине с 2014 года, до 1,5 млрд долларов», — приводит ТАСС сообщение Пентагона.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил о планах Вашингтона увеличить траты на военную помощь Киеву в 2020 году.

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