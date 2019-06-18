Пентагон планирует выделить $250 млн на укрепление армии Украины

Пентагон планирует выделить $250 млн на «дополнительную подготовку» Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве.

Как отмечается, деньги пойдут на «оснащение и консультативные услуги по наращиванию потенциала» украинских вооружённых сил.

«Это подтверждает давние отношения между США и Украиной в оборонной сфере и увеличивает общую сумму помощи в области безопасности, оказанной США Украине с 2014 года, до 1,5 млрд долларов», — приводит ТАСС сообщение Пентагона.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил о планах Вашингтона увеличить траты на военную помощь Киеву в 2020 году.