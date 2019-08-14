«Вариант спасения Порошенко»: против директора Госбюро расследований Украины намерены возбудить уголовное дело
- Бывший президент Украины Пётр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Соломенский суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом говорится в материалах инстанции. Высокопоставленного чиновника уличили в нарушении ст. 342 УК Украины, которая предусматривает наказание за невыполнение судебного решения.
В частности, Трубу подозревают в том, что он отказался открывать уголовное производство по требованию инстанции. Также указывается, что директор НАБУ Артём Сытник не внёс соответствующую информацию в Единый реестр судебных расследований. В связи с этим истец (в материалах не ракрывается его личность. — RT) попросил суд обязать НАБУ начать уголовное производство против Трубы.
С июня 2019 года в отношении директора ГБР также расследуется уголовное дело, которое курирует Генеральная прокуратура Украины. Чиновника подозревают в невыполнении решения Окружного административного суда Киева и другой «противоправной деятельности».
«Провоцирование межведомственной борьбы»
Государственное бюро расследований — это новый орган в правоохранительной системе Украины. Ведомство было учреждено 29 февраля 2016 года, однако его формирование заняло около полутора лет. 22 ноября 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о назначении Романа Трубы директором ГБР.
Бюро получило функции института досудебного расследования, которыми ранее обладала Генеральная прокуратура. Такой подход, как утверждается на сайте ГБР, «является стандартом объективного и беспристрастного расследования». В непосредственные обязанности сотрудников ведомства входят пресечение и расследование преступлений, которые совершили высшие должностные лица.
- Глава ГБР Роман Труба
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Так, у ГБР есть право возбуждать дела против президента, его советников и помощников, главы кабмина, министров, народных депутатов, генерального прокурора, председателя Национального банка Украины, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, судей, сотрудников правоохранительных органов и коллег из НАБУ.
В настоящее время ГБР открыло 11 уголовных производств, в которых фигурируют экс-президент Пётр Порошенко и другие высокопоставленные лица. Правда, генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что по всем производствам бывший глава государства проходит лишь как свидетель. Однако 12 августа адвокат экс-президента уточнил, что его подзащитный имеет статус свидетеля только по трём делам.
Бывший глава Украины несколько раз приходил на допрос в ГБР, но отказывался от проверки на детекторе лжи. Порошенко отрицает свою вину и утверждает, что государственное бюро действует в интересах бывшего замглавы администрации Виктора Януковича юриста Андрея Портнова, после обращения которого действительно был возбуждён ряд уголовных дел.
Источник RT в партии «Европейская солидарность» (бывший Блок Петра Порошенко. — RT) считает, что на ГБР якобы оказывается давление с целью уголовного преследования Порошенко. По его мнению, доказательством этому может служить требование Соломенского суда возбудить дело против директора государственного бюро.
«Роман Труба либо посадит Порошенко, либо сам угодит за решётку», — сказал собеседник RT.
В свою очередь, директор ГБР утверждает, что его ведомство действует исключительно в рамках закона. В конце июля в своём Telegram-канале Труба написал, что Порошенко взял на вооружение «странную тактику информационной защиты».
По словам чиновника, экс-президент пытается делегитимизировать следствие. Например, Порошенко называет вопросы следователей глупыми и отрицает статус фигуранта в уголовных делах.
«Чёрное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять», — прокомментировал Труба поведение Порошенко.
В то же время источник RT в Народном фронте полагает, что экс-президент или его приближённые оказали влияние на Соломенский суд Киева. В результате инстанция обязала НАБУ возбудить уголовное дело против главы ГБР, который ранее считался «человеком Порошенко». Собеседник RT напомнил, что именно экс-президент назначил Трубу директором Государственного бюро расследований и теперь крайне недоволен его «изменой».
«Один из вариантов спасения Порошенко — провоцирование межведомственной борьбы на Украине. Насколько мне известно, НАБУ не хочет ссориться с ГБР, но Порошенко выгодно, чтобы силовики переругались между собой. Взаимные разбирательства дискредитируют следствие. И экс-президент надеется, что дело против него начнёт рассыпаться», — пояснил собеседник в Народном фронте.
В комментарии RT директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что Порошенко сохранил серьёзное влияние на судебную и правоохранительную системы Украины. По его словам, «назначенцы» экс-президента продолжают работать в силовом блоке, судах и органах госвласти.
«В решении Соломенского суда необходимо детально разбираться. Но чаще всего уголовные дела, которые возбуждаются по иску, используются для информационного давления и информационной дискредитации той или иной персоны. В данном случае это, видимо, Роман Труба», — подчеркнул Бортник.
«Борцы с коррупцией не ладят друг с другом»
Как отмечает источник RT в НАБУ, расследованию дел против Порошенко и его «подельников» может помешать хаос, который воцарился в правоохранительной системе Украины. За последние годы в стране появились новые антикоррупционные ведомства и управления, однако координация между ними по-прежнему не налажена, что и создаёт конфликтные ситуации.
«НАБУ уполномочено заниматься вопросами коррупции в высших органах власти, в том числе на уровне администрации президента и правительства. Но эти функции, по сути, дублирует ГБР. Сотрудники бюро могут не только проводить расследования против высокопоставленных должностных лиц, но и преследовать детективов антикоррупционных органов, включая НАБУ», — пояснил собеседник RT.
- Сотрудники НАБУ
- © nabu.gov.ua
В свою очередь, Руслан Бортник также обратил внимание на отсутствие на Украине системного подхода к борьбе со злоупотреблениями представителей элиты. По его подсчётам, в общей сложности антикоррупционной деятельностью занимаются восемь ведомств: ГБР, НАБУ, Специальная антикоррупционная прокуратура, Генеральная прокуратура, Военная прокуратура, Национальная полиция, МВД и СБУ.
«Пока что в борьбе с коррупцией выигрывают только сами коррупционеры. На содержание таких органов тратятся огромные деньги — по разным оценкам, от 3 млрд до 10 млрд гривен ежегодно. При этом борцы с коррупцией явно не ладят друг с другом. Мы уже видели конфликт между НАБУ и генпрокуратурой, а потом и специальной антикоррупционной прокуратурой», — подчеркнул Бортник.
В беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко подчеркнул, что текущая ситуация в правоохранительной системе Украины — следствие влияния США. В частности, под «надзором» американских специалистов происходило формирование НАБУ и ГБР. Последнее, как предполагалось, станет аналогом заокеанского ФБР.
«Все новые антикоррупционные органы были созданы по требованию Соединённых Штатов, которые рассчитывали таким образом контролировать украинскую элиту. Но американцы просчитались. В антикоррупционные ведомства проникли люди находящихся у руля Украины политиков, а также олигархов. Правоохранительные органы превратились в инструмент для делёжки власти и решения корыстных политических задач», — резюмировал Ищенко.
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