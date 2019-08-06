Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах
- Reuters
Об этом генпрокурор Украины рассказал в эфире радиостанции «Новое время».
«Могу сказать только одно: на данный момент Пётр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Никакого подозрения ему в установленном порядке не вручено», — отметил он.
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.
17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.