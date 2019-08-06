Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывший украинский президент Пётр Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.
Луценко рассказал о статусе Порошенко во всех связанных с ним делах
  • Reuters

Об этом генпрокурор Украины рассказал в эфире радиостанции «Новое время».

«Могу сказать только одно: на данный момент Пётр Порошенко, пятый президент Украины, является свидетелем во всех делах. Никакого подозрения ему в установленном порядке не вручено», — отметил он.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

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