В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы

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В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Пётр Порошенко, прокомментировали возбуждённое против Порошенко уголовное дело из-за его поездки на Мальдивы.
В партии Порошенко оценили уголовное дело о его поездке на Мальдивы
  • РИА Новости

«Во всех случаях, когда Пётр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года», — указывается в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Ранее Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.

В прошлом году украинские СМИ сообщили, что Порошенко и члены его семьи могли отправиться в отпуск на Мальдивы под вымышленными именами.

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