ГБР открыло уголовное дело против Порошенко из-за поездки на Мальдивы

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Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации бывшим президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.
ГБР открыло уголовное дело против Порошенко из-за поездки на Мальдивы
  • РИА Новости

Как сообщает УНИАН, в ведомстве отметили, что расследуются возможные действия Порошенко и служебных органов государственных таможенной и пограничной служб относительно организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивы в 2018 году. 

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 («Служебный подлог»), ч. 1 ст. 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») и ч. 4 ст. 358 («Использование заведомо поддельного документа») Уголовного кодекса Украины. 

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

В прошлом году украинские СМИ сообщили, что Порошенко и члены его семьи могли отправиться в отпуск на Мальдивы под вымышленными именами.

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