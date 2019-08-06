ГБР открыло уголовное дело против Порошенко из-за поездки на Мальдивы

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство относительно возможной организации бывшим президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу во время его поездки на Мальдивские острова в отпуск в 2018 году.

Как сообщает УНИАН, в ведомстве отметили, что расследуются возможные действия Порошенко и служебных органов государственных таможенной и пограничной служб относительно организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины с использованием заведомо поддельных документов во время поездки на Мальдивы в 2018 году.



Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 («Служебный подлог»), ч. 1 ст. 332 («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины») и ч. 4 ст. 358 («Использование заведомо поддельного документа») Уголовного кодекса Украины.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

В прошлом году украинские СМИ сообщили, что Порошенко и члены его семьи могли отправиться в отпуск на Мальдивы под вымышленными именами.