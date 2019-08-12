Метание яиц и митингующие дети: как прошёл допрос Порошенко по уголовному делу

Неизвестные попытались забросать яйцами экс-президента Украины Петра Порошенко, когда он уходил с допроса в Государственном бюро расследований. Нападавшие попали в полицейских, журналистов и сторонников бывшего украинского лидера, после чего скрылись. Допрос, который продолжался три часа, касался дела о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Это уже вторая атака на Порошенко после допроса за последний месяц. Против Порошенко и его окружения на Украине расследуют 11 уголовных дел, по которым экс-президент проходит как свидетель.

Неизвестные попытались забросать яйцами Петра Порошенко, сообщает РИА Новости. Инцидент произошёл после того, как бывший президент Украины покинул здание Государственного бюро расследований (ГБР), куда он был вызван на допрос.

Как отмечает информагентство, яйца преимущественно попали не в Порошенко, а в полицейских, журналистов и сторонников бывшего президента. По данным агентства Интерфакс-Украина, в происходящее попытались вмешаться представители правоохранительных органов, однако нападавшие скрылись.

В ходе визита в ГБР бывший президент ответил на вопросы о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». По информации РИА Новости, допрос продолжался около трёх часов, после чего Порошенко кратко пообщался с журналистами и уехал.

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Агентство также приводит слова адвоката Игоря Голованя, который рассказал, что Порошенко дал дополнительные показания по делу о продаже одного из заводов.

«Сегодня мы перевыполнили план, поскольку там были еще вопросы о «Кузнице на Рыбальском». Мы принесли дополнительные ответы, поскольку иногда надо что-то вспомнить, иногда проверить, и мы сегодня принесли ещё по этому делу наши ответы и допросились дополнительно», — сказал Головань.

Отметим,что на Порошенко ранее было совершено ещё одно нападение при схожих обстоятельствах, когда он посещал допрос в ГБР 25 июля. Тогда на экс-президента попытались напасть несколько человек. Один из них запрыгнул на капот автомобиля Порошенко, другой распылил слезоточивый газ в лицо охранникам бывшего украинского лидера. В связи с этим инцидентом возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Недовольство бывшим президентом Украины будет нарастать, поскольку Порошенко более не обладает прежним административным ресурсом и не может сильно влиять на информационную политику страны. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог Иван Мезюхо.

«Я думаю, что этот неприятный инцидент в виде забрасывания Порошенко яйцами может ещё не раз повториться. У Порошенко огромный антирейтинг, о чём свидетельствуют цифры опросов украинских национальных социологических компаний», — сказал эксперт.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин придерживается мнения, что Порошенко не будет наказан в рамках текущих разбирательств.

«Судя по поведению Порошенко во втором туре, он там мог похулиганить и с подсчётом голосов, и с возможными переносом или отменой выборов, введением военного положения, но он не стал этого делать — я думаю, что он получил определённые гарантии от старших товарищей из-за рубежа», — предположил эксперт в беседе с RT.

«Я думаю, что его «пощиплют», но всё-таки всерьёз до суда и заключения дело вряд ли дойдёт в ближайшее время — у меня такое впечатление. Хотя я абсолютно уверен в том, что он заслуживает судебного приговора», — заключил Жарихин.

11 уголовных дел

Напомним, в июне директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц на Украине. Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко проходит в качестве свидетеля во всех делах, в которых фигурирует его имя.

После нового допроса Порошенко в украинском бюро расследований рассказали, что в следующий раз вопросы бывшему украинскому президенту могут задать с использованием полиграфа. Об этом заявил директор ведомства Роман Труба.

«Не исключаем, что следующий допрос будет проведён с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно — все наши сотрудники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год», — написал он в своём Telegram-канале.

В свою очередь, сам Порошенко заявил, что готов дать показания на детекторе лжи в прямом эфире телеканала «Прямой». Бывший украинский лидер отметил, что не доверяет ГБР.

«Я не доверяю их руководству, я не верю в беспристрастность следствия. В то же время по тем вопросам (а у меня есть этот перечень), которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи на канале «Прямой» в прямом эфире», — приводит слова Порошенко РИА Новости.

Дети на митинге

Также, по данным СМИ, у здания ГБР во время допроса Порошенко присутствовали его дети. Как сообщает Интерфакс-Украина, это были сын Михаил и дочки Евгения и Александра. Они держали в руках плакаты с различными слоганами, преимущественно посвящёнными «притеснениям свободы слова».

Сам экс-президент заверил, что не видел своих детей на митинге, однако их действия поприветствовал.

«У нас есть молодёжная «Солидарность» (молодёжное крыло партии «Европейская солидарность». — RT). Я их (детей. — RT) не видел, но приветствую», — цитирует бывшего президента Украины РИА Новости.

Александра, Михаил и Евгения, дети бывшего президента Украины Петра Порошенко, во время митинга в Киеве

AFP

© Sergei SUPINSKY

Мезюхо полагает, что бывший украинский президент стал чаще использовать семью «в пиар-целях».

«Они снимались в его предвыборных роликах в социальных медиа. Порошенко пытается примерить на себя маску великого патриота, семьянина и мудрого политического деятеля. Он пытается показать себя мудрым отцом нации на фоне молодого украинского президента, бывшего комика», — считает политолог.