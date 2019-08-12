Порошенко заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил о готовности пройти проверку на полиграфе в прямом эфире телеканала «Прямой».
Порошенко заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире
  • РИА Новости

«Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на «Прямом» канале те вопросы (а у меня есть их перечень) я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на «Прямом» канале», — цитирует Интерфакс-Украина Порошенко.

Ранее глава Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба не исключил, что следующий допрос Порошенко будет проводиться с использованием полиграфа.

12 августа Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР. 

Труба сообщил, что допрос экс-президента длился два часа.

После допроса неизвестные закидали Порошенко яйцами.

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