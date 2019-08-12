Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что некоторые «снаряды» попали в журналистов, сторонников экс-главы Украины и полицейских.
Ранее Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР. Как указывали СМИ, следователи ведомства допросили его в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».
В конце июля глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко фигурирует в 11 производствах ведомства.
В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых упоминается его имя.