Порошенко забросали яйцами после допроса в ГБР

Неизвестные забросали бывшего украинского президента Петра Порошенко яйцами после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины. Его начали закидывать едой, когда он вышел из здания ведомства.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что некоторые «снаряды» попали в журналистов, сторонников экс-главы Украины и полицейских.

Ранее Порошенко вновь пришёл на допрос в ГБР. Как указывали СМИ, следователи ведомства допросили его в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».

В конце июля глава ГБР Роман Труба сообщил, что Порошенко фигурирует в 11 производствах ведомства.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых упоминается его имя.