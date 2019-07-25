На Порошенко попытались совершить нападение

Четыре человека попытались напасть на бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает РИА Новости, это произошло вскоре после того, как экс-глава Украины вышел из здания Государственного бюро расследований, где его допрашивали следователи ведомства.

Уточняется, что один человек смог прыгнуть на капот машины Порошенко, когда он садился в автомобиль, а ещё одному удалось распылить слезоточивый газ в лицо охранникам бывшего украинского лидера.

По данным агентства, в происходящее в итоге вмешалась полиция, а Порошенко покинул место происшествия.

Ранее Порошенко вышел к журналистам вместе со своим адвокатом после допроса в ГБР, который длился больше часа.