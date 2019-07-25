В ГБР закончили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.

Отмечается, что Порошенко вышел к журналистам вместе со своим адвокатом после допроса, который длился больше часа. Трансляцию его общения с представителями СМИ транслировал телеканал «112 Украина».

Следственные мероприятия проходили в рамках расследования по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

25 июля Порошенко пришёл к зданию ГБР на допрос. При этом утром этого же дня в бюро заявили, что были вынуждены перенести следственные мероприятия на 8 августа, так как адвокат экс-президента попросил об этом «в связи с определёнными причинами». Допрос в итоге состоялся 25 числа.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

Подробности — в материале RT.