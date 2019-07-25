Порошенко пришёл на допрос в ГБР
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Об этом сообщает «112 Украина».
Вместе с этим уточняется, что допрос был перенесён на 8 августа, так как ранее адвокат Порошенко попросил об этом.
«Пётр Алексеевич Порошенко сейчас не придёт на допрос, мы получили заявление его адвоката о том, что они просят перенести его допрос на более позднее время в связи с определёнными причинами, которые они изложили как уважительные», — сказала на утреннем брифинге пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
Она также добавила, что в случае очередного пропуска к Порошенко будет применён метод привода.
Аналогичную информацию агентству УНН сообщил и директор ГБР Роман Труба.
Ранее Труба заявил, что Порошенко попросил перенести свой допрос с 25 июля на 24 число из-за долгосрочного отпуска.
17 июля Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Подробности — в материале RT.