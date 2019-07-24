В ГБР рассказали о желании Порошенко перенести допрос из-за отпуска

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Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко попросил перенести свой допрос из-за долгосрочного отпуска.
В ГБР рассказали о желании Порошенко перенести допрос из-за отпуска
  • © Petro Poroshenko/via Globallookpress.com
  • globallookpress.com

Как написал Труба в своём Telegram-канале, бывший украинский лидер пришёл 24 июля в ведомство с просьбой допросить его в этот же день, а не 25-го числа, как планировалось.

«Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем», — цитирует главу ГБР агентство «Украинские новости».

Вместе с этим он добавил, что ранее ведомство уже отнеслось с пониманием к загруженности Порошенко, поэтому в ГБР надеются, что бывший президент с уважением отнесётся к работе следователей.

«Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что он с уважением отнесётся к работе наших следователей и придёт завтра на допрос», — заключил Труба.

Ранее в ГБР подтвердили, что повторно вызвали Порошенко на допрос 25 июля.

17 июля Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.

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