В ГБР рассказали о желании Порошенко перенести допрос из-за отпуска
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Как написал Труба в своём Telegram-канале, бывший украинский лидер пришёл 24 июля в ведомство с просьбой допросить его в этот же день, а не 25-го числа, как планировалось.
«Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочным отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем», — цитирует главу ГБР агентство «Украинские новости».
Вместе с этим он добавил, что ранее ведомство уже отнеслось с пониманием к загруженности Порошенко, поэтому в ГБР надеются, что бывший президент с уважением отнесётся к работе следователей.
«Я уважаю время свидетелей: мы с пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что он с уважением отнесётся к работе наших следователей и придёт завтра на допрос», — заключил Труба.
Ранее в ГБР подтвердили, что повторно вызвали Порошенко на допрос 25 июля.
17 июля Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.
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