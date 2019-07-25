В ГБР начали допрос Порошенко

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжела Иванова заявила, что следователи начали допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.
В ГБР начали допрос Порошенко
  • © Wikipedia
  • Reuters

Допрос идёт в рамках расследования по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

«Допрос Петра Порошенко уже начался, он будет длиться точно больше часа», — цитирует её РИА Новости.

Иванова также продемонстрировала заявление адвоката Порошенко с просьбой перенести допрос на несколько недель.

25 июля Порошенко пришёл к зданию ГБР на допрос. При этом утром этого же дня в бюро заявили, что были вынуждены перенести следственные мероприятия на 8 августа, так как адвокат экс-президента попросил об этом «в связи с определёнными причинами».

17 июля Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

Подробности — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить