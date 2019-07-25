В ГБР начали допрос Порошенко

Пресс-секретарь Государственного бюро расследований (ГБР) Анжела Иванова заявила, что следователи начали допрос экс-президента Украины Петра Порошенко.

Допрос идёт в рамках расследования по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

«Допрос Петра Порошенко уже начался, он будет длиться точно больше часа», — цитирует её РИА Новости.

Иванова также продемонстрировала заявление адвоката Порошенко с просьбой перенести допрос на несколько недель.

25 июля Порошенко пришёл к зданию ГБР на допрос. При этом утром этого же дня в бюро заявили, что были вынуждены перенести следственные мероприятия на 8 августа, так как адвокат экс-президента попросил об этом «в связи с определёнными причинами».

17 июля Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

Подробности — в материале RT.