В ГБР начали допрос Порошенко
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Допрос идёт в рамках расследования по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».
«Допрос Петра Порошенко уже начался, он будет длиться точно больше часа», — цитирует её РИА Новости.
Иванова также продемонстрировала заявление адвоката Порошенко с просьбой перенести допрос на несколько недель.
25 июля Порошенко пришёл к зданию ГБР на допрос. При этом утром этого же дня в бюро заявили, что были вынуждены перенести следственные мероприятия на 8 августа, так как адвокат экс-президента попросил об этом «в связи с определёнными причинами».
17 июля Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.
Подробности — в материале RT.