В ГБР отказались сообщать информацию по делам Порошенко

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины отказалось сообщать детальную информацию по открытым уголовным производствам, в которых фигурирует бывший украинский президент Пётр Порошенко.
В ГБР отказались сообщать информацию по делам Порошенко
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на соответствующий ответ ведомства, который был дан на информационный запрос агентства.

«Предоставление доступа к указанной информации лицам, у которых нет определённого процессуального статуса, Уголовно-процессуальным кодексом Украины не предусматривается», — отмечается в заявлении ГБР.

Уточняется, что агентство обратилось в ведомство с запросом, в котором просило сообщить, кого из бывших и действующих должностных лиц планируется допросить в рамках указанных уголовных дел. 

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко проходит свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.

При этом 17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

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