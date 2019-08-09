В ГБР отказались сообщать информацию по делам Порошенко
- РИА Новости
Об этом сообщают «Украинские новости», ссылаясь на соответствующий ответ ведомства, который был дан на информационный запрос агентства.
«Предоставление доступа к указанной информации лицам, у которых нет определённого процессуального статуса, Уголовно-процессуальным кодексом Украины не предусматривается», — отмечается в заявлении ГБР.
Уточняется, что агентство обратилось в ведомство с запросом, в котором просило сообщить, кого из бывших и действующих должностных лиц планируется допросить в рамках указанных уголовных дел.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко проходит свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.
При этом 17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.