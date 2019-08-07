Порошенко вызвали на новый допрос

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало бывшего украинского президента Петра Порошенко на допрос 12 августа.
Порошенко вызвали на новый допрос
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максима Билоусенко.

«Пётр Порошенко вызван на допрос на 09:30 12 августа», — сказал он.

Уточняется, что Порошенко будет допрошен по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке ООО «Телеканал «Прямой».

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Порошенко является свидетелем во всех делах, в которых фигурирует его имя.

При этом 17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

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