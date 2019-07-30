Порошенко о возможных судебных процессах: мне не за что краснеть

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не собирается скрываться от правосудия и не боится возможного лишения депутатской неприкосновенности, так как ему ни за что не стыдно.

«Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Если это будет политическое правосудие, друзья мои, я ещё в 2014 году на фронте перестал бояться», — подчеркнул он в интервью «Украинской правде».

Он отметил, что новым властям стало выгодно обвинять его в проблемах на Украине.

«Если завтра что-то не будет получаться в экономике, лучше организовать атаку на Порошенко», — объяснил украинский экс-президент.

При этом, по словам Порошенко, если он будет скрываться от правосудия, он таким образом только преподнесёт «большой подарок» российскому лидеру Владимиру Путину.

«На самом деле мой оппонент не (президент Украины Владимир. — RT) Зеленский. Мой оппонент — Путин», — заявил он.

Ранее украинские СМИ писали о начале нового уголовного производства против Порошенко по обвинению в незаконном вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей.

Кроме того, источник сообщал, что Порошенко отказался от государственной охраны и улетел с семьёй в Стамбул.