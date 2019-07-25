Порошенко получил повестку ГБР на следующий допрос
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелу Иванову.
«Был первый допрос, будут другие. Кстати, повестку на следующий он получил, к сожалению, не могу озвучивать дату, потому что по состоянию на сейчас она является тайной досудебного расследования, будут другие следственные действия», — сказала она.
По информации Ивановой, Порошенко допрашивали в качестве свидетеля.
Также сообщается, что Госбюро расследований заявило о готовности помочь в расследовании попытки нападения на экс-президента Украины.