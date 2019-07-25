ГБР поможет в расследовании попытки нападения на Порошенко
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы узнали о том, что тут произошла потасовка. Здесь были представители Нацполиции, и это их подследственность, поэтому они будут заниматься выяснением всех обстоятельств этого происшествия», — сказала она, отметив, что бюро готово предоставить все материалы и записи камер по запросу полиции.
Ранее четыре человека попытались напасть на Порошенко вскоре после того, как экс-глава Украины вышел из здания ГБР, где его допрашивали следователи ведомства.
25 июля Порошенко пришёл к зданию ГБР на допрос. При этом утром этого же дня в бюро заявили, что были вынуждены перенести следственные мероприятия на 8 августа, так как адвокат экс-президента попросил об этом «в связи с определёнными причинами». Допрос в итоге состоялся 25-го числа.