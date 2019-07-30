СМИ узнали о новом уголовном деле против Порошенко

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Госбюро расследований (ГБР) Украины открыло новое уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко за незаконное вмешательство в судебный процесс и давление на судей.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.

«Производство уже внесено в единый реестр досудебных расследований», — говорится в материале издания.

Отмечается, что заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко.

Ранее Порошенко по окончании допроса в украинском Государственном бюро расследований заявил, что не является фигурантом ни одного из уголовных дел.

В мае юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что в отношении Порошенко открыто уголовное производство о возможном захвате власти.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

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