СМИ узнали о новом уголовном деле против Порошенко
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники.
«Производство уже внесено в единый реестр досудебных расследований», — говорится в материале издания.
Отмечается, что заявителем выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко.
Ранее Порошенко по окончании допроса в украинском Государственном бюро расследований заявил, что не является фигурантом ни одного из уголовных дел.
В мае юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что в отношении Порошенко открыто уголовное производство о возможном захвате власти.
17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.