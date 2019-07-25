Порошенко заявил об отсутствии против него уголовных дел
- РИА Новости
«Твёрдо обращаю внимание, что во время сегодняшнего общения мы получили ещё раз заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует», — приводит его слова ТАСС.
Ранее следователи ГБР завершили допрос Порошенко.
Вскоре после выхода экс-президента Украины из здания бюро на него пытались напасть четыре человека.
17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.