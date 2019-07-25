Порошенко заявил об отсутствии против него уголовных дел

Бывший президент Украины Пётр Порошенко по окончании допроса в украинском Государственном бюро расследований заявил журналистам, что не является фигурантом ни одного из уголовных дел.

«Твёрдо обращаю внимание, что во время сегодняшнего общения мы получили ещё раз заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует», — приводит его слова ТАСС.

Ранее следователи ГБР завершили допрос Порошенко.

Вскоре после выхода экс-президента Украины из здания бюро на него пытались напасть четыре человека.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.