Порошенко заявил об отсутствии против него уголовных дел

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко по окончании допроса в украинском Государственном бюро расследований заявил журналистам, что не является фигурантом ни одного из уголовных дел.
Порошенко заявил об отсутствии против него уголовных дел
  • РИА Новости

«Твёрдо обращаю внимание, что во время сегодняшнего общения мы получили ещё раз заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует», — приводит его слова ТАСС.

Ранее следователи ГБР завершили допрос Порошенко.

Вскоре после выхода экс-президента Украины из здания бюро на него пытались напасть четыре человека.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.

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