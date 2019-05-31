На Украине открыли дело о захвате власти против Порошенко

Юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что в отношении бывшего украинского лидера Петра Порошенко открыто новое уголовное производство.

В своём канале в Telegram Портнов заявил, что дело возбуждено Государственным бюро расследований Украины.

«Информирую, что ГБР начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия», — приводит его слова РИА Новости.

Как информирует «СТРАНА.ua», Портнов также заявил, что инкриминируемая экс-президенту уголовная статья «не предусматривает другой меры пресечения, кроме содержания под стражей».

По его мнению, Порошенко могут «к началу июля поместить в следственный изолятор».

Ранее в ГБР подтвердили открытие уголовного производства по очередному заявлению против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко, комментируя начатые против него расследования, заявил, что часть из них инициирована представителями пятой колонны.