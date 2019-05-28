На Украине подтвердили регистрацию очередного заявления против Порошенко

Короткая ссылка
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по очередному заявлению против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что заявление было подано Андреем Портновым, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

«В центральный аппарат Государственного бюро расследований поступило третье (заявление. — RT)... Оно уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений... в результате приобретения телеканала «Прямой»... касательно легализации доходов, полученных коррупционным путём по предварительному сговору группой лиц по ч. 2 ст. 209 УК Украины», — указывается в заявлении.

Ранее о регистрации данного дела сообщил сам Портнов в своём Telegram-канале.

22 мая Порошенко прокомментировал начатые против него расследования. По его мнению, часть из них инициирована представителями пятой колонны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить