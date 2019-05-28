На Украине подтвердили регистрацию очередного заявления против Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) открыли уголовное производство по очередному заявлению против экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что заявление было подано Андреем Портновым, замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича.

«В центральный аппарат Государственного бюро расследований поступило третье (заявление. — RT)... Оно уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений... в результате приобретения телеканала «Прямой»... касательно легализации доходов, полученных коррупционным путём по предварительному сговору группой лиц по ч. 2 ст. 209 УК Украины», — указывается в заявлении.

Ранее о регистрации данного дела сообщил сам Портнов в своём Telegram-канале.

22 мая Порошенко прокомментировал начатые против него расследования. По его мнению, часть из них инициирована представителями пятой колонны.