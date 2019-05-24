На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко

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На Украине возбуждено третье уголовное дело в отношении бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщил в своём Telegram-канале юрист Андрей Портнов, занимавший при Викторе Януковиче пост замглавы администрации.
На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
  • РИА Новости

По его словам, он зарегистрировал в Государственном бюро расследований заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов Порошенко.

Отмечается, что в составе организованной преступной группы политик завладел телеканалом «Прямой», оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-члену Партии регионов.

Кроме того, отметил юрист, расследуется легализация бывшим украинским лидером преступных доходов при офшорных манипуляциях на $300 млн по сделке продажи завода «Кузня на Рыбальском».

Ранее Порошенко прокомментировал начатые против него расследования. По его мнению, часть из них инициирована представителями «пятой колонны».

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