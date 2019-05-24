На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко
- РИА Новости
По его словам, он зарегистрировал в Государственном бюро расследований заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов Порошенко.
Отмечается, что в составе организованной преступной группы политик завладел телеканалом «Прямой», оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-члену Партии регионов.
Кроме того, отметил юрист, расследуется легализация бывшим украинским лидером преступных доходов при офшорных манипуляциях на $300 млн по сделке продажи завода «Кузня на Рыбальском».
Ранее Порошенко прокомментировал начатые против него расследования. По его мнению, часть из них инициирована представителями «пятой колонны».