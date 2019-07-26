Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.

Решение было принято на основе жалобы на бездеятельность сотрудников СБУ, поступившей в суд. Она была обоснована тем, что 11 июня заявитель обратился в Главное следственное управление СБУ с заявлением о совершении экс-президентом уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса.

Вместе с этим в заявлении говорится о совершении преступлений членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые провели конкурсы на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного суда и принимали решение об утверждении рейтингов кандидатов на эти должности.

В мае юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что в отношении Порошенко открыто уголовное производство о возможном захвате власти.

17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.