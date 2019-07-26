Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
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Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на материалы суда.
Решение было принято на основе жалобы на бездеятельность сотрудников СБУ, поступившей в суд. Она была обоснована тем, что 11 июня заявитель обратился в Главное следственное управление СБУ с заявлением о совершении экс-президентом уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса.
Вместе с этим в заявлении говорится о совершении преступлений членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые провели конкурсы на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного суда и принимали решение об утверждении рейтингов кандидатов на эти должности.
В мае юрист Андрей Портнов, ранее занимавший пост замглавы администрации президента Украины Виктора Януковича, сообщил, что в отношении Порошенко открыто уголовное производство о возможном захвате власти.
17 июля директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел в отношении Порошенко и других высокопоставленных лиц.